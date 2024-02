Incidente in A10 tra Genova Aeroporto e Pegli: due feriti e tratto bloccato

Genova. E’ di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto qualche minuto prima delle 19 sull’autostrada A10 nel tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, in direzione Savona. A scontrarsi, per cause ancora da chiarire, sono state due auto.

Quattro in totale le persone coinvolte. Sul posto sono subito sopraggiunte l’automedica e tre ambulanze di Croce Verde Praese, Croce Verde di Sestri e Croce d’Oro di Sampierdarena.

Soltanto due persone sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale Evangelico di Voltri, fortunatamente in codice giallo. Le altre due persone coinvolte hanno rifiutato il trasporto.

L’incidente sta ovviamente avendo ripercussioni sul traffico: nel momento in cui scriviamo (ore 19.30) nel tratto si registra un chilometro di coda.