“In trasferta con la miglior tifoseria d’Italia”, spopola lo youtuber Pietro Filacorda tra i genoani a Bologna

Genova. Ha quasi 57 mila iscritti al suo canale Youtube e in meno di due giorni il suo ultimo video dedicato alla trasferta Bologna-Genoa vissuta tra i tifosi rossoblù ha superato le 93 mila visualizzazioni. Il titolo non lascia spazio a dubbi: ‘In trasferta con la miglior tifoseria d’Italia’ e a giudicare dai commenti sotto al filmato in tanti, anche insospettabili come un tifoso veronese, concordano.

Pietro Filacorda è un ragazzo friulano che sta provando a girare il mondo con l’obbiettivo di raccontare le migliori storie e atmosfere legate al mondo del calcio. Aveva già conosciuto la tifoseria genoana perché era stato al Ferraris proprio in occasione della partita Genoa-Ascoli che ha sancito la promozione in Serie A il 6 maggio scorso. Il video di quella giornata è stato messo in evidenza nel suo canale e ha superato le 200 mila visualizzazioni.

Quello pubblicato il 5 febbraio sta già veleggiando verso le 100 mila in soli due giorni ed è quindi destinato probabilmente a superare quel record.

Filacorda specifica che è difficile decretare quale sia la miglior tifoseria d’Italia, ma il Genoa sta facendo numeri importanti dall’anno scorso. “Bisogna tenere conto del numero complessivo di tifosi, gli abbonati, le presenze in trasferta, le coreografie e tante altre cose − dice Filacorda nel video − c’è però una squadra che negli ultimi anni è indubbiamente tra le prime in ogni categoria valutabile: nello scorso campionato miglior numero di spettatori in casa in Serie B, quest’anno campagna abbonamenti sold out con più di 27.000 tessere, miglior percentuale di riempimento dello stadio della serie A, praticamente stadio soldout ogni domenica, miglior

coreografie per quantità e qualità e un seguito importantissimo anche in trasferta”.

Filacorda riporta cori, immagini di sbandierate, in un format, quello delle trasferte, che non è fatto per crearci una puntata sopra. Del Genoa Filacorda evidenzia che “Nella tifoseria del Genoa trovo uno dei più bei esempi di sentirsi parte di qualcosa che va al di là dei 90 minuti. Tifare Genoa per un genoano come per chi tifa la Samp o qualsiasi altra squadra della propria città è una continua dimostrazione di attaccamento e senso di appartenenza alle proprie origini penso che non ci sia niente di più bello che andare dall’altra parte d’Italia e sentirsi a casa mentre canti un coro nel tuo dialetto vicino ai tuoi compaesani e tifare oltre il risultato”.

A fine partita Filacorda sentenzia: “Se questa sia o no la miglior tifoseria d’Italia onestamente poco importa. Il tifo non è una gara chi ce l’ha più lungo, però sta di fatto che quella del Genoa è una delle mie tifoserie preferite”.