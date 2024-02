In sette su una Panda, al volante una 41enne ubriaca

Genova. Viaggiavano in sette stipati in una Fiat Panda, la donna al volante ubriaca. La scena si è presentata agli occhi di una volante della polizia, che ha individuato l’auto la notte scorsa in zona Foce e l’ha fermata per un controllo.

Gli agenti hanno fermato la macchina in via Rimassa intorno alle 3. Quando si sono avvicinati hanno visto che a bordo erano presenti sette persone, tre donne e quattro uomini, tutti, tra i 39 e i 50 anni. Hanno quindi sottoposto la guidatrice, una donna di 41 anni, all’alcol test: il tasso era di 1,30.

Per la 41enne è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, oltre che la sanzione amministrativa. Per tutti, il ritorno a casa a piedi.