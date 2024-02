In onda la fiction “genovese” su Mameli, nel cassetto quella su Don Gallo: è polemica politica

Genova. Anche un’interrogazione parlamentare – la presenteranno l’esponente M5S in commissione di vigilanza Rai Dolores Bevilacqua e il senatore genovese del M5S Luca Pirondini – per fare luce sul “giallo” relativo al congelamento relativo alla produzione di una fiction su Don Andrea Gallo.

A portare la questione agli onori delle cronache è stato, in questi giorni, Domenico “Megu” Chionetti, responsabile della comunità di San Benedetto al porto e per tanti anni a fianco del prete di strada.

Chionetti, nei giorni scorsi, commentando un post sulla pagina del sindaco Marco Bucci e relativo alla messa in onda della fiction Rai sulla figura di Mameli ha lasciato intendere che quello non era l’unico personaggio che avrebbe potuto rappresentare la storia della nostra città in tv e che per motivi non noti una fiction “già avviata” su Don Gallo è stata congelata. Quello che Chionetti ha lasciato intendere è che ci possano essere state motivazioni di sapore politico per quella che ha presentato come una retromarcia.

In realtà, dalla produzione, attraverso le colonne genovesi del quotidiano Repubblica, è arrivata una sostanziale smentita. Non sulla sospensione della fiction, su cui pesano questioni di budget, ma su presunti collegamenti con il governo di centrodestra in carica.

Massimo Veneziano, Ad della controllante Titanus spa (la società a cui Rai aveva dato l’ok per girare l’opera), ha sottolineato che “Rai Fiction non ha annullato il progetto ma lo ha posticipato. Contiamo di poterlo fare quest’anno o al più tardi nel 2025. Nessun retroscena politico, visto che la storia di don Gallo è bellissima e trasversale”.

Il set era già stato definito e così la collaborazione con la Genova e Liguria Film Commission (che ha seguito anche le riprese di Mameli). A novembre del 2022 erano stati fissati 27 giorni di lavorazione in 16 location diverse tra cui la comunità di san Benedetto al porto, la casa di “Bocca di rosa” e i vicili del centro storico. Pronte anche 185 pose per 82 persone fra attori e comparse. “Era un progetto cui tenevamo molto – ha confermato all’Ansa Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission, la struttura che aveva seguito e aiutato la produzione romana – e continua ad essere un progetto che speriamo di realizzare”.

“La fiction Rai su Don Gallo è al centro di un giallo su cui è necessario fare chiarezza – scrive il senatore Luca Pirondini – parliamo di una figura di enorme spessore per la città di Genova e per tutto il Paese, Don Gallo è stato partigiano, prete di strada, fondatore e animatore della Comunità di San Benedetto al Porto di Genova, sempre dalla parte degli ultimi e dei più fragili e che da presbitero ha saputo coniugare Vangelo e Costituzione”.

“Presenteremo una interrogazione in commissione di vigilanza per conoscere dalla Rai i motivi di questo stop ed i tempi che si prospettano per la realizzazione e messa in onda della fiction – concludono i pentastellati – confidiamo che non emerga alcun retroscena dal sapore politico e che il progetto non venga in alcun modo stravolto rispetto a quello originale, perché una figura come quella di Don Gallo davvero non lo meriterebbe”.