In due a piedi sulla Sopraelevata all’alba: scortati e multati dalla polizia locale

Genova. Due persone a piedi sulla Sopraelevata sono state trovate e scortate questa mattina all’alba da una pattuglia della polizia locale di Genova.

Erano circa le 6.30 quando alcuni automobilisti che percorrevano la strada Aldo Moro in direzione Levante hanno notato i due camminatori e hanno lanciato l’allarme.

I vigili sono giunti in pochi minuti e hanno interrotto la passeggiata mattutina, accompagnando i due fino all’uscita di piazza Cavour. Inevitabile per loro la multa per aver violato il codice della strada, infrazione particolarmente pericolosa.

Non è la prima volta che dei pedoni si avventurano a piedi sulla Sopraelevata. In molti casi si tratta di persone che non conoscono la città ed evidentemente non leggono la segnaletica.