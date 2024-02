In Albaro il raduno annuale del Veteran Car Club: più di 80 auto storiche in sfilata

Genova. Decine di auto storiche hanno sfilato stamattina per le strade di Albaro in occasione del 17esimo raduno organizzato dal Veteran Car Club della Liguria.

Sono 83 i veicoli che hanno partecipato alle prove cronometrate su due giri con partenza da piazza Leopardi, percorso lungo via Albaro, via Pozzo, rotonda Cereti, via Pozzo, via Albaro, via San Nazaro, via Oderico e arrivo in piazza Leopardi. Ma

A classificarsi al primo posto la Fiat Barchetta del 1996 condotta da Andrea Malucelli. Ma sul podio delle auto più antiche ci sono modelli quasi centenari: una Ford modello T e una Salmson Val 365 del 1927 e una 509 Volpedo del 1929.

L’evento era valido per il Trofeo Sociale di Regolarità, recentemente istituito e il cui regolamento è disponibile sul sito vccligure.com/trofeo-regolarita-storica. A tutti i partecipanti è stata offerta la focaccia del Civ di Albaro.