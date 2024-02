Il turismo tiene a galla l’economia genovese: brutti segnali per l’industria, rallenta anche il porto

Genova. È il turismo, grazie soprattutto alla spesa record degli stranieri, a tenere a galla l’economia genovese in uno scenario dominato ancora da molte incertezze. Preoccupa il calo di ordini e fatturato registrato dall’industria manifatturiera, mentre il porto subisce una contrazione dei traffici a prescindere dalle ultime vicende legate alla crisi del Mar Rosso, che potrebbe innescare conseguenze pesanti sul lungo termine. È quanto emerge dall’analisi congiunturale di Confindustria Genova sul secondo semestre del 2023. Le prospettive per il 2024, invece, sono un po’ più ottimistiche e lasciano intravedere nuovi accenni di crescita.

“Siamo in acque agitate – spiega il presidente Umberto Risso citando il titolo del report – ma in realtà stiamo vedendo un continuo susseguirsi di situazioni problematiche. L’ondata di ripresa post Covid ormai è andata esaurendosi. È scoppiata prima una guerra, poi una seconda guerra, ora il blocco del Mar Rosso: gli indici che tendevano a migliorare, come l’abbassamento dei prezzi dell’energia e dell’inflazione con l’attesa di tassi d’interesse migliori per stimolare gli investimenti, sono rallentati o rinviati. Senza dimenticare le transizioni in corso, da quella energetica a quella tecnologica, che sono ineludibili”.

Guardando in generale all’industria e ai servizi, la seconda parte del 2023 ha visto diversi “segni meno” sul territorio genovese rispetto allo stesso periodo del 2022: sono calati il fatturato italiano (-1,5%) e quello estero (-0,8%), gli ordini dall’estero (-0,5%) e soprattutto dall’Italia (-1,9%). L’export delle aziende si è ridotto dell’11,8% in valore, una contrazione non lieve determinata soprattutto da prodotti petroliferi e chimici. Una dinamica che risente dei fattori congiunturali internazionali e delle tensioni geopolitiche a livello globale, elementi in grado di sterilizzare la frenata dell’inflazione e la diminuzione dei prezzi dell’energia. L’unica nota positiva arriva dall’occupazione, che aumenta dello 0,8% trainata specialmente da logistica, trasporti, banche, assicurazioni, chimica e plastica.

Segnali allarmanti arrivano dall’industria in senso stretto: produzione in calo dell’1,4%, fatturato in flessione (-2,9% dall’Italia, -0,6% dall’estero), ordini in negativo (-3,8% dall’Italia, -1% dall’estero) nonostante una diminuzione dei costi (-2,8%) e un lieve aumento degli occupati in organico (+0,3%). Le dinamiche sono differenti da settore a settore: in generale mostrano più tenuta quelli che ottengono migliori performance sui mercati esteri (cantieristica navale, componentistica dell’automotive), macchinari, apparecchi elettrici. A pesare sui risultati complessivi del comparto è in particolar modo la metalmeccanica che sconta la crisi produttiva delle grandi aziende, su tutte l’ex Ilva di Cornigliano.

“Stiamo perdendo l’industria? Non è certo un fenomeno di oggi – commenta Risso -. I grandi investimenti sulle infrastrutture dovrebbero permetterci di recuperare parte della manifattura che abbiamo perso, rendendo più appetibile il territorio. Con l’arrivo del piano industriale dell’ex Ilva si libereranno nuove aree: ci sono già richieste di sviluppo per altre attività, favorite anche dalla vicinanza al mare, come è già stato per Ansaldo. Ci saranno possibilità anche in Valpolcevera, ma è tutto subordinato ai collegamenti che non possono essere quelli attuali”.

Ma a soffrire è pure la logistica. Nel periodo luglio-novembre (quindi prima che esplodessero i conflitti nel Mar Rosso) rispetto al 2022 il porto di Genova ha segnato un calo del 2% in termini di tonnellate di merce, compensato solo dalla crescita degli oli minerali (+5,8%). Il traffico container si è ridotto del 3,4%. Bene invece il traffico passeggeri (+13,4%). I terminalisti hanno visto ridursi il giro d’affari con clienti italiani (-2,7%) e aumentare quello con l’estero (+2,5%), ma i margini lordi risultano in picchiata (-15%). Non ne ha risentito l’autotrasporto, che ha aumentato il fatturato del 3,1%.

Da dicembre si è aggiunto il problema degli attacchi dei ribelli Houthi alle navi commerciali nel Mar Rosso. Dal canale di Suez transita il 40% degli scambi italiani via nave, che rappresentano il 90% dei traffici coi l’Asia e il Medio Oriente. Molte compagnie di trasporto hanno deciso di circumnavigare l’Africa, allungando la navigazione di 12-15 giorni. In questo modo i costi di trasporto per un container “tipico” da Shanghai a Genova sono più che quadruplicati nel giro di un mese e mezzo.

“Al momento le conseguenze riguardano non tanto i volumi quanto i ritardi – osserva Risso – ma se la situazione dovesse incancrenirsi, è chiaro che verranno trovate soluzioni strutturali che saranno un problema per Genova“. In altri termini diventerebbe più conveniente sbarcare a Rotterdam piuttosto che entrare da Gibilterra per raggiungere i porti italiani. E a quel punto gli enormi investimenti su nuova diga, espansione del porto e corridoi merci verso il Nord Europa non rischiano di essere vanificati? “I cambiamenti storici sono sempre avvenuti, ma guai a ragionare sul breve termine – sostiene il presidente di Confindustria Genova -. Sul lungo termine le prospettive sono e saranno di sviluppo, basti pensare all’Africa, che è ritenuto il continente del futuro. Non bisogna fermarsi”.

Se la passa decisamente meglio chi opera nel turismo. Il fatturato del settore aumenta sia verso l’Italia (+8%) sia verso l’estero (+7,2%), i prezzi crescono del 3,1%, gli occupati del 4,3% e con loro pure il costo del lavoro (+3,1%). “Un settore trainante, non solo dei servizi, ma dell’intera economia genovese”, riconosce Confindustria. Tra luglio e novembre 2023 i flussi hanno continuato a crescere, seppure in misura meno intensa rispetto al 2022. Il comparto non viaggerebbe così a gonfie vele se fosse per gli italiani: i nostri connazionali calano sia come arrivi (-6,8%) sia come presenze (-2,6%), anche rispetto al periodo pre-Covid. Per fortuna ci sono gli stranieri, in aumento rispettivamente del 6,6% e 5,9%. I dati della Banca d’Italia confermano infatti che la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia ha raggiunto livelli record nel 2023. Tutto questo ha permesso ai margini lordi delle imprese di salire del 13,5%.

In generale i servizi del terziario avanzato registrano aumenti di fatturato soprattutto verso l’Italia (+2,1%). Il calo dei prestiti imputabile al rialzo dei tassi incide sul fatturato del comparto bancario-assicurativo (-2,1%) ma in compenso esplodono i margini lordi (+17,1%). Terminata la pandemia si interrompe invece il momento di grazia della sanità privata, con giro d’affari in calo del 2,7% e occupazione in flessione (-2%).

Le stime per il primo semestre del 2024 sono più rosee: la ripresa del commercio estero dovrebbe incidere in positivo sia sugli ordini (+1,2%) sia sulle esportazioni (+1,5%) e quindi sul fatturato (+0,4%) e sugli occupati in organico (+0,5%). Tutto dipenderà ovviamente da molte variabili, non ultimo il contesto geopolitico e le sue ricadute sugli scambi mondiali. I rallentati arrivi di navi da Asia e Medio Oriente dovrebbero riassorbirsi senza conseguenze di medio periodo, a meno che l’empasse non duri ancora per mesi. L’esplosione dei costi di trasporto è ancora distante dai picchi raggiunti nella ripartenza post-Covid. a calo fatturato, non sembrano esserci variazioni sostanziali.