Il Tigullio visto dai giovani, ultima settimana del sondaggio

Chiavari. È ancora in corso il sondaggio “Il Tigullio Visto dai Giovani“, dedicato alla percezione della prosperità e della sostenibilità del territorio. Questa è l’ultima settimana disponibile per compilare.

L’iniziativa, promossa dalla Società Economica di Chiavari in collaborazione con le scuole superiori del territorio e le associazioni giovanili, coinvolge tutti i giovani maggiorenni interessati. Il questionario, focalizzato su temi cruciali come l’Amministrazione Pubblica Locale, la Pianificazione Territoriale, lo Sviluppo Economico e del Lavoro, le Infrastrutture, la Coesione Sociale ed Equità, e la Sostenibilità Ambientale, richiede solo pochi minuti per essere compilato.

Il vicepresidente della Società Economica, l’ingegnere Franco Cavagnaro, sottolinea l’importanza del sondaggio per il futuro della città: “Questo primo passo fondamentale potrebbe diventare uno strumento chiave per il futuro economico, occupazionale e di generale miglioramento dello stile di vita nella nostra città.”

Il presidente, Francesco Bruzzo, aggiunge: “È un’iniziativa unica a livello regionale, un privilegio e un onore essere promotori di uno strumento che valorizza le idee e la percezione dei giovani, contribuendo a migliorare la qualità della vita nel territorio.”

I giovani interessati possono partecipare in forma anonima attraverso il Qr code sulla pagina Facebook della Società Economica o tramite gli Istituti di Istruzione Superiore del Tigullio e le associazioni culturali dei giovani che hanno aderito all’iniziativa

I risultati del sondaggio saranno analizzati da un gruppo di lavoro qualificato, fornendo un quadro completo della percezione della prosperità e della sostenibilità del territorio.

È previsto un incontro tra i giovani e le istituzioni locali e regionali a breve, durante il quale saranno presentati i risultati dello studio e offerta l’opportunità di dialogare direttamente con le amministrazioni coinvolte.

La Società Economica di Chiavari ringrazia tutti coloro che hanno partecipato finora e invita gli interessati a contribuire a questo progetto significativo prima della chiusura del sondaggio.

Qui il link diretto: https://it.surveymonkey.com/r/DY79S9B