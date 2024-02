Il tenore Francesco Meli: “Sanremo? Non mi è piaciuto molto, la qualità musicale è scesa”

Genova. Il festival di Sanremo? “È un grande spettacolo, di impatto visivo notevole, ma dal punto di vista musicale un po’ meno”. Parola del genovese Francesco Meli, uno dei più famosi e affermati tenori italiani sulla scena lirica internazionale, che sabato al teatro Carlo Felice riceverà la Croce d’oro di San Giorgio della Regione Liguria.

“Quel poco che ho sentito purtroppo non mi è piaciuto molto – risponde interpellato sull’argomento a margine della conferenza stampa di presentazione dell’evento -. Ho ascoltato molto poco del festival di Sanremo, faccio mea culpa. Confesso che non ho sentito le prime tre canzoni in classifica, ma quel poco che ho sentito non è stato molto rincuorante, per tanti motivi. Non voglio criticare nessuno perché ognuno fa il suo lavoro e quello non è il mio. Però la qualità sotto certi punti di vista è scesa, non solo la qualità delle canzoni ma anche la qualità tecnica di chi le esegue“.

“È un peccato – prosegue Meli – perché il festival della canzone italiana dovrebbe essere l’emblema della canzone popolare della nostra nazione intesa come pop, come musica leggera, che è uno degli emblemi della musica nel mondo”.

Sabato 17 febbraio alle 18.00, presso il teatro Carlo Felice di Genova, il presidente della Regione e assessore alla Cultura Giovanni Toti conferirà ufficialmente il premio all’artista. A seguire, sul palco del Carlo Felice andrà in scena un concerto gratuito a cura degli allievi dell’Accademia di alto perfezionamento dell’Opera Carlo Felice, che vedrà la partecipazione dello stesso Meli, che ricopre anche il ruolo di direttore artistico dell’accademia, e di Serena Gamberoni, coordinatrice dell’Accademia.

“La consegna della Croce d’oro di San Giorgio a Francesco Meli è un riconoscimento dovuto ad una carriera stellare nel campo della lirica, in grado di portare in alto il nome della Liguria in tutto il mondo – dichiara il presidente Toti -. Meli è un artista di grandissima caratura, in grado di incarnare al meglio tutti i ruoli che si è trovato ad interpretare in questi anni sui più prestigiosi palchi internazionali. Come Regione non possiamo che essere orgogliosi di avere un cantante di questo livello e di poterlo premiare con il massimo riconoscimento culturale ligure, già andato ad artisti come il cantautore Gino Paoli e agli attori Tullio Solenghi ed Elisabetta Pozzi”.

Il concerto al Carlo Felice, che sabato seguirà la cerimonia di premiazione, vuole essere un omaggio di Meli alla sua città, Genova, per ringraziarla del riconoscimento ricevuto. Il programma del concerto, a ingresso libero fino ad esaurimento posti, prevede una selezione di arie tratte da opere composte da alcuni dei più celebri compositori italiani ed europei, come Mozart, Rossini, Verdi, Offenbach, Donizzetti e Ravel. L’iniziativa è stata curata dalla coordinatrice delle Politiche culturali della Regione Liguria, Jessica Nicolini. Da questa sera, inoltre, il maxischermo allestito sulla facciata del palazzo della Regione si illuminerà per celebrare l’attribuzione del San Giorgio d’Oro a Meli e per ricordare l’appuntamento di sabato 17 al Carlo Felice.

“​Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento, che per me rappresenta un regalo e al contempo è un riconoscimento di merito – dichiara Francesco Meli – L’emozione è ancora più forte se penso che è la prima volta nella storia che un cantante lirico riceve la Croce di San Giorgio. Amo la nostra Genova e il legame con il Carlo Felice, che mi ha dato tanto a livello professionale, è sempre più vivo. Sono quindi felice di poter portare un po’ di Genova con me, ogni volta che giro per i teatri nel mondo, e da oggi sarà ancora più bello”.