Il presidente della Regione Toti saluta il questore uscente Orazio D’Anna: “Grazie per il lavoro portato avanti”

Genova. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato giovedì per un saluto di commiato il questore uscente di Genova, Orazio D’Anna, che dal primo marzo lascerà l’incarico e sarà sostituito da Silvia Burdese.

“Ho voluto ringraziare il questore D’Anna per il lavoro che ha portato avanti a Genova, con serietà e abnegazione, in questi anni”, ha detto Toti a margine dell’incontro, in cui ha regalato al questore una cravatta realizzata dalle seterie di Zoagli.

D’Anna è rimasto a capo della questura di Genova per quasi tre anni, prendendo il posto di Vincenzo Ciarambino. Silvia Burdese, 59 anni, viene invece dalla direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di Stato, dove è stata consigliere ministeriale. In passato ha diretto le questure di Modena e La Spezia.