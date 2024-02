Il Mugugno Scientifico, quando intelligenza artificiale e creatività umana divulgano il sapere

Genova. Tra i tanti istinti ancestrali che l’uomo ancora possiede, spicca sicuramente l’innata tensione a cercare di semplificare e ricodificare la realtà che lo circonda. Ridurla, nel senso buono, in termini comprensibili e quindi utilizzabili. Da sé e – in teoria – da tutti i suoi simili. Più o meno. E nell’epoca in cui la conoscenza universale è a portata di smartphone, la nuova frontiera di questo afflato è quella di rendere più semplice e quindi utilizzabile il sempre più vasto sapere scientifico.

Da queste premesse è partito il lavoro di Elena Milano, studentessa ligure (originaria di Sanremo) che in questi giorni si è laureata con un rotondo 110 e lode in Design della Comunicazione e del prodotto presso la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Genova, con i professori Andrea Vian e Annalisa Barla, rispettivamente relatore e correlatore. Nella sua tesi di laurea, Elena ha esplorato l’utilizzo di intelligenze artificiali (IA) e strumenti digitali per creare contenuti scientifici fruibili sui social, Instagram su tutti, dal un pubblico più ampio possibile. “Spesso gli scienziati producono contenuti utili e necessari che però non arrivano al grande pubblico, che magari ne avrebbe anche di bisogno – spiega la neo dottoressa a Genova24 – Per questo motivo l’obiettivo del mio lavoro è stato quello di rendere accessibile nella maniera più creativa possibile la conoscenza scientifica“.

Elena Milano, al centro, con Annalisa Barla e Andrea Vian

E il primo campo da gioco per questa sfida è stato il contestato progetto di una ipotetica miniera per l’estrazione del titanio del Beigua, dove si di fatto si scontrano studi scientifici e profitto, salvaguardia ambientale e macroeconomia estrattivista, in un gomitolo di informazioni spesso difficile da srotolare per chi non è avvezzo a tematiche geolocico-ambientali. “Ho preso i paper scentifici di geologi come Pietro Maifredi e Pietro Marescotti, che da tempo studiano questo dossier, e diversi articoli di giornale – compresi quelli di Genova24, ci confida ovviamente Elena – Una volta studiato il materiale l’ho fatto elaborare da una IA generativa come PopAi che legge ed estrai i contenuti salienti, per poi fare un “brainstorming” con ChatGPT per ideare le migliori strategie comunicative. Poi con Dall-E ho creato immagini realistiche della ipotetica miniera e dei suoi potenziali pericoli”.

Una volta fatto il passaggio con l’IA, tutto il materiale è stato rivisto e rimodellato per sbarcare sui social. “Qui nasce il Mugugno scientifico – spiega Elena – un profilo Instagram dove le informazioni reperite nei testi scientifici vengono semplificate, esemplificate e commentate con il mugugno”, vale a dire con il tipo linguaggio – quasi artistico – di noi liguri. E i primi carousel sono proprio stati dedicati al titanio del Beigua, mettendo nelle slide e nelle foto (generate con l’IA) i dati e le nozioni estrapolate da ricerche, studi e articoli di giornale.

Il Mugugno Scientifico, quando intelligenza artificiale e creatività umana divulgano il sapere

Un modo quindi creativo e semplice per fare arrivare nozioni importanti sul cellulare e – soprattutto – nella testa di tutti e che in questi ultimi anni sta prendendo piede su tutti i social network. E con l’aggiunta del mugugno – tac – ecco che il ligure-style è subito in pol position, senza tralasciare i dati scientifici. “In questo le evidenze della scienza dimostrano quanto una eventuale attività mineraria per estrarre il titanio dalle rocce del Beigua porterebbe solo svantaggi, rischi e devastazione“. E in pochi giorni dalla sua pubblicazione, il profilo ha registrato decine di follower, dando nuova vitalità alla la petizione per difendere il parco dalle speculazioni minerarie. Una raccolta firme che in queste ore, grazie al Mugugno Scientifico, ha visto oltre mille nuove adesioni. “Oua scì che ghe semmo“