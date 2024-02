Il MEI arriva in Brasile per festeggiare i 150 anni di emigrazione italiana: continua il gemellaggio tra i due paesi con la firma del Patto di amicizia tra Genova e Santos

Genova. In occasione del 150° anniversario dell’emigrazione italiana in Brasile e del 2024 Anno internazionale del turismo delle radici in Italia, una delegazione genovese, composta tra gli altri dal consigliere delegato Davide Falteri, dal presidente della Fondazione Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana Paolo Masini e dal direttore del MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana Pierangelo Campodonico, è stata ospite a Santos, principale porto del Brasile e dell’America del Sud. Un’intera settimana di incontri ed eventi che si concluderà domani, venerdì 1° marzo, con la firma del Patto di amicizia tra i due paesi.

Le celebrazioni sono iniziate ufficialmente lo scorso 21 febbraio, giornata dichiarata “Dia Nacional do Imigrante italiano” dal Parlamento brasiliano in memoria dello sbarco di circa 380 italiani partiti da Genova e giunti a Vitória il 21 febbraio 1874, a bordo del vapore “Sofia”. È iniziata così, per la delegazione genovese, una settimana ricca di momenti di incontro con stakeholder e associazioni brasiliane, per approfondire le opportunità di collaborazione nei settori culturali, turistici e commerciali, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le due comunità.

Durante il soggiorno si sono svolti gli incontri con le squadre nate da italiani in Argentina. In particolare, con il Palmeiras e la Juventus società partner del Mei. Della delegazione ha fatto parte anche Romina Deprati del team Mei sport. Tra i momenti più significativi, l’incontro, presso la Sala dei Trofei della Sociedade Esportiva Palmeiras, con Marcelo Ferdinando Solarino, direttore delle Relazioni Esterne di Verdão che ha donato al presidente Paolo Masini un libro con la storia del club nato da italiani in Argentina, un gagliardetto e una maglia ufficiale che entreranno a far parte della collezione del museo genovese.

La delegazione del MEI si è recata poi in visita al Museo dell’immigrazione brasiliana di San Paolo, partner del museo genovese, dove ha potuto visitare la mostra itinerante “I Nonni di San Paolo” curata dal giornalista italiano trapiantato in Brasile, Oliviero Pluviano. Una mostra che racconta le storie dei nostri connazionali immigrati italiani nello stato di San Paolo a fine ‘800 e successivamente alla seconda guerra mondiale.

Culmine degli incontri della settimana, a Jundaì – San Paolo, è stato lo svolgimento della “restituzione” del viaggio di Thaisa. Tappa conclusiva dell’epopea della giovane brasiliana Thaisa Bestetti che, lo scorso gennaio, ha affascinato e coinvolto tutta l’Italia con il suo viaggio sulle orme del nonno Arlindo, Italo brasiliano venuto a combattere con gli alleati la guerra di liberazione. L’evento si è svolto alla presenza del sindaco Luiz Fernando Machado, dell’Assessore alla cultura Marcelo Peroni, del Presidente della Fondazione Museo Nazionale dell’Emigrazione Paolo Masini, del Direttore del MEI Pierangelo Campodonico, dell’On. Fabio Porta e dell’ideatrice del progetto Romina Deprati. Un incontro partecipato e ricco di commozione in un paese che vanta il 75% di cittadini italo-discendenti che hanno affollato la sala.

Come atto conclusivo, domani, venerdì 1° marzo, verrà firmato il Patto di amicizia e collaborazione tra il Comune di Genova e il Comune di Santos, a sugello della lettera d’intenti tra i due comuni firmata lo scorso ottobre 2023 dal sindaco di Genova Marco Bucci e dal primo cittadino di Santos Rogerio Santos durante la visita di una delegazione brasiliana a Genova.

Il Patto sarà focalizzato prevalentemente sull’obiettivo di conservazione della memoria dell’emigrazione italiana e sancirà, al contempo, il reciproco impegno nella promozione di scambi culturali e di collaborazione in settori comuni e strategici come la portualità, il turismo, lo sport, l’università e l’arte oltre che lo scambio delle buone pratiche amministrative e Smart city.