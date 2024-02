Il maxi rogo di via Piacenza scatenato da un incendio ‘covante’. La perizia: “Chi svolgeva i lavori ha sottovalutato i rischi”

Genova. Un “incendio covante” scatenato dalle “lavorazioni a caldo svolte dalla società Fb srl” , che stava effettuando alcuni lavori di impermeabilizzazione della grondaia. E’ questa la causa del maxi rogo che ha devastato il civico 17 di via Piacenza nel quartiere di Molassana la sera del 14 febbraio di un anno fa, con 96 persone costrette ancora oggi – un anno dopo il rogo – a vivere fuori casa.

La certezza sulle cause, e di conseguenza sulle responsabilità, è arrivata dalla perizia tecnica depositata nei giorni scorsi in Procura dal consulente tecnico Ivan Tortarolo, nominato dal pm Giuseppe Longo per far luce sul disastro che per fortuna non ha provocato vittime. Il perito a questo proposito sottolinea che se il proprietario dell’appartamento dell’ultimo piano non si fosse accorto nel pomeriggio che c’erano dei danni sul soffitto e quindi non avesse prestato particolare attenzione all’evolversi della situazione dando poi l’allarme alle 21, il rischio per l’incolumità delle persone, in particolare dei residenti dell’ultimo piano, sarebbe stato molto alto.

Circa le cause il perito – nelle 60 pagine di consulenza tecnica – spiega appunto che “le cause dell’incendio sono ascrivibili alle lavorazioni a caldo svolte dalla società FB srls per posare alcuni metri di guaina impermeabile sul canale di gronda del tetto del palazzo”. Le attività a caldo sono state svolte “con fiamma libera a diretto contatto col muro perimetrale scaldando il legname costituente il tetto”. La perizia ha identificato la trave dove è stato posato il cannello e da cui è partita la combustione.

“Tale tipologia di incendio, come anche rilevato dai vigili del fuoco – si legge nella perizia – risulta essere di tipo ‘covante’ che, per sua natura ha la caratteristica di propagarsi molto lentamente”. Raggiunto l’interno del sottotetto, in presenza di aria (che agisce da comburente) e legno secco, vale a dire le traversine e il canniccio, “l’incendio si è propagato velocemente al resto della struttura portando alla distruzione del tetto stesso e degli appartamenti dell’ultimo piano”.

Il perito è stato chiamato anche a rispondere al quesito sulle responsabilità della ditta che stava eseguendo i lavori e senza alcuna incertezza dice che “Nessuna attenzione è stata posta allo sviluppo di possibili e probabili incendi, men che meno di tipo covante. La sottovalutazione del rischio incendio è stata evidente e si è concretizzata con la distruzione del tetto dello stabile”.

Nell’inchiesta della Procura diverse persone sono al momento iscritte nel registro degli indagati a partire dal responsabile della sicurezza del cantiere e dagli operai che stavano effettuando la lavorazione, ma le indagini non sono ancora chiuse e il numero nelle persone coinvolte dall’inchiesta non è ancora stato reso noto.