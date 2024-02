Liguria. Il sistema depressionario che ha interessato la nostra regione nelle ultime ore, nella sua lenta evoluzione, porterà anche nella giornata di martedì condizioni di maltempo. Piogge diffuse e nevicate a quote medio-basse saranno protagoniste per l’intera giornata, interessando maggiormente la notte/prime ore del mattino e il tardo pomeriggio/sera, con un maggior interessamento del Levante e dei versanti padani del Ponente.

Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: Prestare attenzione sulle tratte stradali e autostradali dell’interno di Ponente per le continue nevicate a quote basse durante la nottata e le prime ore del mattino. Entro fine giornata accumuli nivometrici superiori ai 50 cm sopra i 1000 mt. nell’entroterra di Ponente. Possibili fenomeni di dissesto causati dalla saturazione dei terreni unitamente al progressivo scioglimento del manto nevoso sotto i 1000 mt. Raffiche da Nord nelle vallate Savonesi e Genovesi anche superiori ai 50 km/h.

Cielo e Fenomeni: Nottata e prima parte della mattinata contrassegnate da precipitazioni moderate/forti su tutta la regione, con un interessamento maggiore del Tigullio e del Savonese. Quota neve intorno ai 400-500 mt. nell’entroterra savonese; In progressivo aumento fino a 1200-1400 mt. sul Levante Ligure.

A partire dalle ore centrali decentramento dei fenomeni verso Ovest. Nuove precipitazioni dal pomeriggio e per tutta la serata con particolare coinvolgimento dei versanti padani di Ponente e delle Alpi Liguri/Marittime, con quota neve in ulteriore aumento ovunque.

Venti: Sostenuto da N in prossimità degli sbocchi vallivi del centro-ponente e sul Golfo , moderato da S-SE sul levante. Mari: Stirato da N sul ponente, mosso o molto mosso sul centro-levante. Agitato al largo.

Temperature: Minime in diminuzione lungo le coste a ponente e in aumento a Levante, stazionarie nelle zone interne. Massime in aumento sulla costa, specialmente a Levante. Costa: Min: +4/+12°C – Max: +8/+14°C; interno: Min: -3/+4°C – Max: -1°C/+8°C.

MERCOLEDì 28 FEBBRAIO: Giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi con rovesci intermittenti alternati a schiarite sul centro levante e piogge deboli/moderate sui versanti padani e sul ponente. Nevicate che continueranno ad interessare le Alpi Marittime e le Alpi Liguri sopra i 1000 mt; quota neve in ulteriore aumento sul centro-levante.

Venti: In rotazione a N su tutta la regione con raffiche superiori a 50 km/h sul ponente e sul Golfo. Mari: Stirato da N sotto costa, agitato al largo. Temperature: Minime e massime in aumento su tutta la regione, anche in quota.

GIOVEDì 29 FEBBRAIO: Esaurimento dei fenomeni con un rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali, temperature in aumento. Mare agitato al largo