Il genovese Simone Magioncalda tra i vincitori del Concorso Nazionale per giovani talenti del Jazz italiano a Piacenza sabato 3 febbraio

Piacenza. Il pianista vicentino Simone Locarni, classe ’99, è il vincitore della XXI edizione del Concorso nazionale “Chicco Bettinardi” per Giovani Talenti del Jazz italiano nella categoria solisti. Come capita raramente, il giovane talento è riuscito a mettere d’accordo pubblico e critica, dato che, oltre al primo premio assegnatogli dalla giuria (senza dubbio il più importante, dal momento che garantisce l’ingaggio nel cartellone principale del Piacenza Jazz Fest dell’anno prossimo e una vincita in denaro del valore di 1.200 euro), a lui è andata anche la targa di gradimento dal pubblico del Milestone, anche ieri sera gremito per assistere a questa prima finale.

Secondi classificati a pari merito il più giovane concorrente in gara quest’anno, il chitarrista genovese Simone Magioncalda, neodiciottenne, e il trombettista barese Alberto Di Leone, nato invece nel 1996. A loro andrà un premio di 600 euro.

Questi gli esiti della partecipata e combattuta prima finale del “Bettinardi” 2024 che ci è svolta sabato sera 3 febbraio al Milestone Live Club, il locale della grande musica dal vivo gestito dall’associazione Piacenza Jazz Club che ha ideato il concorso, facendo in modo che potesse diventare uno dei punti di riferimento per i giovani jazzisti italiani che vogliono tentare la strada della musica come professionisti.

I cinque finalisti che si sono succeduti sul palco accompagnati da una ritmica d’eccezione che vedeva Andrea Pozza al pianoforte, Attilio Zanchi (presidente di giuria) al contrabasso e Massimo Manzi alla batteria, sono stati così bravi da mettere in difficoltà la giuria di esperti (composta oltre da questi eccellenti musicisti anche dal pianista e docente Giovanni Guerretti, dagli esperti di musica afroamericana Jody Borea e Monica Agosti e dal giornalista Fabio Bianchi) che ha dovuto decretare un primo e un secondo classificato.

Locarni ha positivamente impressionato tutti con le sue interpretazioni di due standard di grande fascino come il classicissimo “All the things you are” della rodata copia di autori Kern – Hammerstein e lo struggente “Come mi vuoi?” di Paolo Conte oltre al brano di propria composizione “Flumen”.

L’organizzazione si complimenta con tutti i finalisti tra cui ogni anno è sempre più difficile scegliere per l’alto livello di preparazione dimostrato.

Le finali del “Bettinardi” al Milestone proseguiranno sabato prossimo 10 febbraio con la sezione gruppi.