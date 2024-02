Genova. Fitte trattative per diversi rinnovi in queste settimane in casa Genoa.

Oggi è arrivata l’ufficialità del primo: Johan Vasquez ha esteso l’accordo fino al 2027. Lo comunica la Società.

Il calciatore messicano prosegue la sua avventura in maglia rossoblù, con cui fino a oggi ha collezionato 56 presenze e realizzato 2 gol.

Dopo la parentesi a Cremona Vasquez è tornato a Genova diventando in breve tempo uno dei pilastri del team di Gilardino.