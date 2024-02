Il Genoa pareggia a Napoli, Gilardino: “Soddisfatto, punti persi nel finale? Felici di quanto stiamo ottenendo”

“Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi. Hanno dato tutto dal punto di vista fisico. Nel primo tempo abbiamo tolto bene le linee di passaggio al Napoli. Sapevamo che era normale concedere qualcosa al Napoli sul suo campo. Quando abbiamo avuto la palla siamo riusciti a creare situazioni per segnare e per raddoppiare”. Esordisce così Alberto Gilardino ai microfoni di Dazn dopo il pareggio 1 a 1 contro il Napoli.

L’azione del goal è partita da Martinez, che ha servito Retegui venuto incontro. Sponda per Messias, che è andato poi di nuovo in verticale per la punta e alla fine il goal di Frendrup a rimorchio: “Sfruttiamo molto Martinez per le uscite da dietro, ci lavoriamo in settimana. Bisogna andare a duemila all’ora nei corridoi verticali. Abbiamo rischiato un pochino troppo in costruzione bassa nel primo tempo dando entusiasmo al Napoli”.

Sulla prova di Frendrup, quattro assist per lui e oggi il primo goal, Gilardino dice: “Sa giocare box to box. Corre ovunque e lo fa bene. Recupera palloni. Cerchiamo di migliorarlo sul primo controllo e sul tiro da fuori. Oggi ci ha reso felici tutti. Scelgo i giocatori in base all’avversario e alla partita che vogliamo fare. Ma alla base di tutto deve esserci il sacrificio l’uno per l’altro”.

Buona prova anche per Messias, preferito a Malinovskyi nell’undici iniziale. “Messias corre anche all’indietro e avevo bisogno di un giocatore con queste caratteristiche. Punti persi nel finale? Siamo contenti di quello che stiamo facendo. Non era semplice giocare a Napoli, nella ripresa ci hanno chiuso nella nostra metà campo grazie al loro arsenale offensivo. Hanno giocatori molto bravi nell’1 vs 1. La squadra si è comportata bene. Ripartiamo dalle nostre certezze e analizzeremo ciò che abbiamo fatto meno bene”.