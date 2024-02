Il consiglio comunale di Genova vota per la tutela dei diritti di Ilaria Salis ma manca l’unanimità

Genova. Dopo il consiglio regionale della Liguria, anche il consiglio comunale di Genova ha approvato un ordine del giorno con cui si chiede al sindaco e alla giunta di attivarsi presso il governo “al fine di garantire i diritti fondamentali di Ilaria Salis nella detenzione e nel processo, presenziando alle udienze del procedimento in qualità di osservatore e intervenendo verso il Governo dell’Ungheria affinché venga resa possibile l’esecuzione in Italia degli arresti domiciliari”.

Il documento, presentato dal capogruppo del Pd Simone D’Angelo, è passato con il voto favorevole di tutta l’opposizione e di parte della maggioranza (Vince Genova, Genova Domani e Umberto Lo Grasso della lista Toti), oltre che dello stesso sindaco Marco Bucci. Hanno votato contro gli altri totiani, Fdi e Lega, riconoscendo la “bontà” dell’ordine del giorno ma parlando “estrema politicizzazione del tema”.

Fratelli d’Italia, Lista Toti e Lega che chiedevano di cancellare dal testo ogni riferimento alle condizioni carcerarie ignobili in Ungheria, in quella che il Parlamento Europeo ha definito “un’autocrazia elettorale”. Astenuta Forza Italia.

“Le condizioni in cui è detenuta Ilaria Salis sono inaccettabili, disumane e in totale contrasto con il rispetto dei diritti umani. Le immagini di una donna in catene, tenuta al guinzaglio da un agente di polizia è una scena che non dovrebbe trovare spazio nell’Unione Europea”, dichiara il capogruppo a palazzo Tursi, Simone D’Angelo.

“Eravamo già convinti che i rapporti di amicizia e vicinanza politica che legano questo Governo a quello ungherese fossero alla base dei colpevoli ritardi nel garantire i giusti diritti a Ilaria Salis. Ma le affinità elettive di Meloni, Salvini e Orbán non possono giustificare né questa violazione dei diritti umani di una nostra connazionale, né il voto di oggi”.

“Se il voto di Fratelli d’Italia e Lega non stupisce, quello della Lista Toti conferma una certezza: al bivio, tra il tanto decantato Modello Genova e il Modello Orbán, Toti sceglie il secondo. Con buona pace della retorica liberale”, conclude il Capogruppo a Palazzo Tursi del Partito Democratico.

La scorsa settimana in consiglio regionale un documento simile, e presentato sempre dalla minoranza (Pippo Rossetti, Italia Viva), era stato approvato all’unanimità.