Il 3 aprile al Politeama debutta “Il carro di Buoi”, il nuovo spettacolo di Andrea Di Marco

Genova. Mercoledì 3 aprile 2024, alle ore 21, al Politeama Genovese (via Bacigalupo 2) debutta Il carro di Buoi – L’altra faccia dell’amore, il nuovo spettacolo del comico Andrea Di Marco scritto insieme ad Andrea Possa e a Matteo Monforte. In questa performance, il comico genovese, presidente del goliardico partito politico Movimento Estremista Ligure, racconta alcuni suoi ultimi risvolti di vita.

Il titolo dello spettacolo si ispira al noto proverbio italiano che suggerisce come una donna possa influenzare e muovere gli uomini in modo più incisivo di quanto possano fare i buoi al traino di un carro. “Un antico proverbio popolare – racconta Andrea Di Marco – mette in competizione un mezzo a trazione bovina con quell’elemento pilifero dalla forza trainante notoriamente più potente”.

In quest’esibizione, si ride del buon vecchio carro di buoi, ovvero quello che resta della vita oltre l’amore. “Dopo un periodo personale emotivamente intenso – continua a raccontare il comico genovese – ho iniziato a pensare a me stesso e a tutti quegli elementi che metto sul mio carro di buoi. Le mie passioni, in primis la musica, i Beatles, i cantautori, i ricordi, la mia famiglia, gli amici. Tutto questo e molto altro porto sul palco nel nuovo spettacolo, probabilmente il più personale che ho scritto finora”.

Tra sketch, monologhi, comizi e momenti “multimediali”, grande spazio alla musica e alle canzoni, grazie anche alla presenza di una band composta dai musicisti Roberto Tiranti, Andrea Maddalone, Max Vigilante e Roberto Maragliano.

Andrea Di Marco è membro del collettivo comico genovese Bruciabaracche, ex componente del gruppo cabarettistico dei Cavalli Marci, famoso volto di Zelig, Colorado e Comedy Central, nonché presidente del “Movimento Estremista Ligure”, il goliardico partito politico noto per i comunicati contro la migrazione estiva dei milanesi in Liguria. Nei suoi spettacoli, parla anche con perfetto accento British, suona la chitarra, reinventa e inventa brani musicali, e spopola sul web con i suoi “comizi”, le sue canzoni riarrangiate, i suoi video comici, contenuti che vantano centinaia di migliaia di visualizzazioni.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

I biglietti dello spettacolo si possono acquistare online sul sito del Politeama Genovese (link diretto https://www.politeamagenovese.it/2023/12/28/andrea-di-marco/) oppure direttamente al botteghino del teatro in via Bacigalupo 2 a Genova. Per informazioni e prenotazioni: 010 8393589.