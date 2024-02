Genova. Applausi calorosi in un Teatro Carlo Felice non esaurito per il debutto assoluto dell’Idomeneo di Mozart, opera mai rappresentata prima a Genova. Chissà se qualcuno ha disertato per scarsa conoscenza del titolo, o per la lunghezza dell’opera (tre ore e sedici minuti compreso l’intervallo di venticinque).

In realtà questo Idomeneo è da vedere non solo per l’imponente scenografia acquistata dalla Scala dalla Fondazione Teatro Carlo Felice. ma per le innovazioni che Mozart seppe apportare all’epoca in un’opera seria: diede tante sfaccettature ai personaggi, rendendoli non più maschere, ma più vicini al sentire del pubblico, rese il coro realmente protagonista (particolarmente coinvolgente il finale del secondo atto e l’Oh voto, tremendo! nel terzo atto), ebbe il merito di pensare alla danza come parte integrante dell’opera.

Premessa per i non melomani: qualcuno troverà forse eccessive le continue ripetizioni delle stesse frasi da parte dei cantanti durante l’opera, ma il consiglio è appunto di concentrarsi sulla musica e sui virtuosismi vocali richiesti ai cantanti.

L’Idomeneo fu commissionato a Mozart per il carnevale di Monaco di Baviera del 1781. A Monaco risiedeva da poco tempo la compagnia di Mannheim, una delle opere migliori d’Europa, con un’orchestra di tale bravura che consentiva di sviluppare ogni più innovativa idea d’orchestrazione e l’orchestra del Teatro Carlo Felice non è stata da meno sotto la direzione di Riccardo Minasi.

Le scene di Volker Hintermeier sono di rara imponenza: per tutti e tre gli atti non cambiano, sono costituite da un’enorme testa di toro (inevitabile pensare al minotauro) e da uno scheletro di nave che, mosse in rotazione, danno comunque quel minimo di movimento. Ci saremmo comunque attesi un maggior utilizzo della testa, invece rileviamo solo la bella scena con la corona di Idomeneo che finisce sulla sua sommità. Le luci di Mathias Märker e Valerio Tiberi sottolineano la cupezza dell’allestimento con colori freddi in gran parte della messa in scena e colori caldi che fuoriescono dagli occhi del toro e addirittura riflettori puntati sul pubblico in un momento particolarmente importante del terzo atto.

In un allestimento del genere i costumi (Malte Lübben) non sono stati all’altezza: particolarmente anonimi quelli di Idomeneo e Idamante (cappotto, gilet e stivali), mentre le donne, ballerine comprese, erano caratterizzate da gonne lunghe con doppio spacco laterale. Forte il contrasto cromatico tra Ilio (vestita di bianco sporco) ed Elettra (abiti neri).

guarda tutte le foto 13



Idomeneo, debutto assoluto al Teatro Carlo Felice per l’opera di Mozart

Bellissima la coreografia di Reginaldo Oliveira sull’ouverture iniziale, con i danzatori del Balletto Fondazione Formazione Danza e Spettacolo “For Dance” Ets, abili a ricreare le onde in tempesta e quel soprannaturale che caratterizza l’opera. Meno calzante quella nel finale, ma comunque apprezzabile e ben eseguita.

Applausi per tutti i cantanti, soprattutto per il trittico femminile: Lenneke Ruiten ha regalato parecchia intensità alla sua Elettra, Benedetta Torre, giocava in casa essendo genovese, è una Ilia delicatissima e brava anche nella recitazione, Cecilia Molinari ha donato particolare espressività a tutte le emozioni vissute da Idamante. Antonio Poli è stato un Idomeneo sicuro nelle parti più complesse. È stato apprezzato molto dal pubblico anche l’Arbace di Giorgio Misseri, che aveva in partitura virtuosismi non da poco. Applausi anche per Ugo Guagliardo (voce di Nettuno), Blagoj Nacoski (Gran Sacerdote), Lucia Nicotra e Maria Letizia Poltini (due cretesi), Damiano Profumo e Franco Rios Castro (due troiani).

La vicenda è ambientata a Creta. Idomeneo torna dopo la caduta di Troia soltanto grazie a un voto fatto a Nettuno durante una tempesta. Avrebbe sacrificato il primo uomo incontrato una volta a casa. Il problema che quella persona è suo figlio Idamante. Il giovane è stato male informato da Arbace che il padre è morto in un naufragio ed è al centro dell’interesse amoroso di due donne: Ilia, figlia di Priamo re di Troia ed Elettra. Idamante ama Ilia. Quando Idomeneo scopre che dovrà sacrificare Idamante lo ripudia con grande disappunto del figlio, ignaro del voto, e decide di inviarlo con Elettra ad Argo, dove quest’ultima deve salire al trono. Nel frattempo lo stesso Idamante ha liberato i prigionieri troiani. La partenza dei guerrieri e dei marinai viene annunciata ed Elettra comunica i propri sentimenti. Ma ecco scatenarsi una nuova, terribile tempesta: un mostro marino sorge dalle acque. Il re comprende il suo peccato e vuole sacrificarsi al posto del figlio, mentre il coro dei cretesi si disperde terrorizzato. Ilia confida il suo amore a Idamante e i quattro protagonisti si ricongiungono. Arbace annuncia che il gran sacerdote si avvicina seguito dal popolo: quest’ultimo domanda al re di liberare i cretesi dal mostro, lo sollecita a compiere il voto e domanda il nome della vittima. Quando Idomeneo pronuncia quello del figlio, il popolo esprime il suo sgomento. Ma all’inizio delle operazioni per il sacrificio Arbace annuncia che Idamante, vincitore, ha ucciso il mostro. Il principe ormai sa tutto e si dichiara pronto a morire. Ma, nel momento in cui Idomeneo sta per colpirlo, Ilia cade tra le sue braccia e si offre come vittima al posto di colui che ama. Dopo una lunga discussione, piena dei più nobili sentimenti, si sente improvvisamente la voce dell’oracolo di Nettuno: Idomeneo deve rinunciare al trono in favore di Idamante che regnerà, dopo essersi sposato con Ilia. Elettra scoppia in furibonde imprecazioni e fugge. Idamante è incoronato tra cori e danze.