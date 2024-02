I dipendenti del Comune donano il sangue: postazione mobile in via Garibaldi

Genova. Questa mattina, su iniziativa della presidenza del consiglio comunale, i dipendenti di Palazzo Tursi sono stati invitati dall’ufficio Personale del Comune a donare il sangue all’interno dell’unità mobile allestita in via Garibaldi dalla sezione genovese della Federazione italiana associazioni donatori di sangue.

“Donare il sangue è un atto di grande altruismo e di generosità − ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba − capace di salvare vite umane e alleviare sofferenze. È un gesto di solidarietà che va al di là degli interessi personali, è un momento di compassione che unisce le comunità e rafforza il tessuto sociale. Ogni sacca di sangue rappresenta una speranza per qualcuno in difficoltà, un segno tangibile di empatia e solidarietà umana. E sono davvero grato a tutti coloro, dipendenti comunali e non, che oggi hanno colto questa bella iniziativa di Fidas che sta diventando un importante appuntamento fisso per il Comune di Genova”.

“Oggi ripetiamo un’iniziativa di grande valore, coinvolgendo i dipendenti di Palazzo Tursi-Albini nella donazione di sangue, con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di questo gesto e su un atto di generosità e di spirito civico che non costa nulla a chi lo compie, ma che può essere determinante per salvare vite umane − commenta l’assessore al Personale del Comune Marta Brusoni − donare sangue è il primo grande passo per far parte di una comunità solidale e, come amministrazione, credo sia giusto sostenere e incentivare iniziative come quella di oggi”.

Nella foto il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba, con Paolo Rinaldi e Emanuela Boni di Fidas.