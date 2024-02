I cantieri navali vogliono più spazio, Rixi: “A Genova serve un superbacino per le riparazioni”

Genova. Più spazio in porto per costruire, riparare e demolire navi e mega yacht. È la richiesta unanime che arriva dagli Stati generali della cantieristica, evento organizzato da Ente Bacini a Palazzo San Giorgio coi protagonisti della navalmeccanica genovese. Una costellazione composta da oltre 80 aziende (principalmente nell’area di Levante) con un fatturato complessivo diretto annuo di 1,5 miliardi di euro, più di 2.700 lavoratori diretti e circa 2mila indiretti su una superficie complessiva di 717mila metri quadrati, per una densità occupazionale di 0,0065 addetti al metro quadrato, molto più alta rispetto alle altre funzioni portuali.

“Gli Stati generali della cantieristica, che abbiamo fortemente voluto per avvicinarci al centenario di Ente Bacini, che celebreremo nel 2025, confermano l’assoluto rilievo dei cantieri genovesi nel panorama nazionale e l’importanza strategica per lo sviluppo della città, grazie a una costante capacità di crescita”, sottolinea il presidente Mauro Vianello -. Risulta evidente che, per supportare questo processo di crescita che accomuna tutto il settore delle costruzioni e riparazioni navali, e un proporzionale incremento dell’occupazione, sia fondamentale l’aumento delle aree nella disponibilità del comparto. In questo senso la realizzazione della nuova diga rappresenta l’occasione per realizzare nuovi tombamenti e recuperare spazi”.

E mentre l’Autorità portuale lavora alla prima proposta di piano regolatore da presentare entro l’estate, come conferma il commissario Paolo Piacenza, a dare un suggerimento piuttosto chiaro è il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi: “Abbiamo la necessità di avere un grande bacino. Stiamo aspettando il bacino da 400 metri di Fincantieri che si realizzerà col ribaltamento a mare. Dobbiamo capire se ci sarà spazio e modo, anche con la nuova diga, di realizzare anche un bacino per le riparazioni. Oltre a Fincantieri per le costruzioni, ci vorrà prima o poi un bacino di quelle dimensioni per le riparazioni. Sennò, quando le navi andranno in riparazione, l’Italia sarà fuori da quel mercato”.

Per il governo è un tema strategico: “Sappiamo già che l’armamento internazionale è disposto a commissionare da subito nuove unità, soprattutto crocieristiche – rimarca ancora Rixi -. Oggi mancano quelle misure. Tempo fa avevamo un bacino galleggiante, con poca lungimiranza è stato dismesso e mandato in Turchia. Dovremmo tornare a fare cose di quel tipo. Oggi le grandi navi da crociera si fanno in Francia, nei Chantiers de l’Atlantique, perché ci sono bacini che noi non abbiamo. È un atout che non possiamo perdere, buona parte della nostra capacità industriale sulle navi dipende proprio dalla capacità di realizzare navi all’avanguardia. Si deve parlare di compatibilità ambientale, che però dev’essere anche compatibilità economica e sociale. L’Italia non può restare senza riparazioni“.

L’incognita è capire dove lo si potrà ricavare, il secondo superbacino. Quel che è certo è che tutte le aziende chiedono più spazi e la politica sembra intenzionata a prometterglieli. “La nuova diga consente l’estensione della città per 3 milioni di metri quadrati, 2 milioni rimarranno acqua, 1 milione sarà tombato con superfici calpestabili. Non si può avere il primo porto del Mediterraneo senza cantieristica e senza riparazioni navali: di queste nuove superfici ci sarà qualcosa che finirà a questi settori”, assicura il sindaco e commissario Marco Bucci. Che non nega, ad esempio, la possibilità di un’espansione del distretto di Sestri Ponente sottraendo superfici al Porto Petroli: “Sono disegni e proposte, poi deciderà l’Autorità portuale. L’espansione della cantieristica deve avvenire sia a levante sia a ponente”. E ricorda che in ballo ci sono sempre le aree ex Ilva: “Cornigliano è una piattaforma incredibile per l’acciaio e non vogliamo assolutamente mandarlo via, ma c’è spazio anche per fare altre cose“.

Tra chi scalpita c’è Tankoa Yachts, un vicino di casa di Fincantieri: “Stiamo già lavorando con le istituzioni per cercare spazi per poter aumentare e sviluppare la nostra attività – conferma l’amministratore delegato Vincenzo Poerio -. Puntiamo a recuperare quattro bacini sulla banchina attuale, senza interferire col ribaltamento a mare, in modo da poter consegnare quattro barche ogni anno. Oggi purtroppo ne facciamo due e mezzo”. “Ma servono anche spazi per gli accosti”, ricorda Marco Ghiglione, amministratore delegato dei cantieri Mariotti dove oggi è in costruzione la “nave più lussuosa del mondo”, una via di mezzo tra un mega yacht e una nave da crociera, lunga 183 metri e dotata di 47 suite, commissionata dall’inglese Aman per mezzo miliardo di euro.

La crescita del comparto è ben rappresentata dai numeri di Ente Bacini: nel 2023, rispetto al 2022, si è registrato un incremento del 12% del numero di navi (da 57 a 64) immesse nei suoi cinque bacini di carenaggio e del numero di giorni di bacino (da 1202 a 1347), oltre che in un aumento del 27% dei giorni di ormeggio per 109 navi, contro le 107 dell’anno precedente.

“Genova e il suo porto, un legame indissolubile che ne fa oggi, e da sempre, la prima industria della città. Non solo per container e crociere, perché, silenziosamente e spesso lontani dai riflettori mediatici, operano più di 80 imprese nel settore delle riparazioni, costruzioni e refitting – ha sottolineato l’assessore regionale allo Sviluppo economico con delega ai Porti Alessio Piana -. Ringrazio Ente Bacini, punto di riferimento per le imprese del settore, per consolidare con questo incontro la centralità che tutte queste attività ad alto impatto economico, spesso artigianali, rivestono per la nostra città”.