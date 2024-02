Hikikomori, la sindrome dell’isolamento sociale: in Liguria un pool di esperti studierà il fenomeno

Genova. Si chiamano hikikomori, termine giapponese che significa “stare in disparte”: persone che si sottopongono a lunghi periodi di isolamento sociale, spesso senza mai uscire di casa, chiusi in una stanza, rifiutando di interagire col mondo esterno. In terra nipponica il fenomeno era noto già degli anni Ottanta, ma si ritiene che sia in espansione anche nel mondo occidentale, soprattutto dal Covid in poi. In Liguria nascerà un gruppo di lavoro multidisciplinare per studiarlo e sviluppare un piano d’azione al fine di prevenirlo: è quanto prevede un ordine del giorno proposto da Lilli Lauro (Lista Toti), firmato e votato all’unanimità da tutti i consiglieri.

Al gruppo di lavoro che la giunta Toti si impegna a istituire parteciperanno psicologi, assistenti sociali ed educatori. L’obiettivo, anche attraverso finanziamenti nazionali ed europei destinati a un progetto dedicato, è arrivare a creare programmi di sensibilizzazione per scuole, famiglie e cittadinanza mirati a riconoscere e prevenire l’isolamento sociale e sviluppare servizi di supporto e consulenza per le persone colpite. Sono previste collaborazioni con associazioni, organizzazioni no-profit ed enti sanitari per offrire corsi terapeutici e di reinserimento sociale.

Ad oggi non esistono servizi specifici offerti dal sistema sociosanitario regionale. Secondo stime non ufficiali, in Italia ci sarebbero circa 100mila casi. In base agli studi effettuati in Giappone, i soggetti più colpiti sono giovani tra i 14 e i 30 anni, in maggior parte maschi. Ma si tratta di una condizione che tende a diventare cronica, rischiando di segnare l’intera vita dell’individuo.

Non sono ancora chiare le cause del fenomeno. Alcuni studi psichiatrici hanno formulato una correlazione tra l’isolamento sociale e disturbi mentali che colpiscono l’interazione sociale. Spesso la sindrome Hikikomori viene associata o confusa con la cultura nerd e geek o ancora con la dipendenza da Internet (che colpirebbe 240mila adolescenti italiani).