Guardia di Finanza, visita del comandante generale in Liguria

Genova. Nella mattinata odierna, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, ha fatto visita al Comando Regionale Liguria. L’Autorità di Vertice, unitamente al Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Carrarini, è giunta presso la storica caserma “San Giorgio” di Genova, ove è stata accolta dal Comandante Regionale Liguria, Generale di Divisione Cristiano Zaccagnini.

Dopo gli onori militari di rito, la massima Autorità del Corpo ha salutato una rappresentanza di personale in servizio in Liguria unitamente ai delegati della Rappresentanza militare e ad alcuni membri dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia in congedo di Genova. Il Comandante Regionale, Gen. D. Cristiano Zaccagnini, nel corso del briefing istituzionale, ha illustrato al Comandante Generale il quadro socio-economico della regione e i più importanti aspetti relativi alla gestione del personale ed alla situazione logistica-infrastrutturale della Guardia di Finanza nel contesto territoriale di riferimento, soffermandosi, nel contempo, sulle principali attività operative svolte dai Reparti dipendenti, con particolare riferimento al contrasto all’evasione fiscale e alla criminalità economico-finanziaria, nonché alla tutela della spesa pubblica, facendo il punto sulle principali linee di azione lungo le quali si sviluppa l’attività investigativa delle Fiamme Gialle liguri.

Nell’occasione, la massima Autorità del Corpo, oltre ad apprezzare i risultati conseguiti, le solide proiezioni operative nonché le importanti iniziative assunte per il benessere del personale in servizio ed in congedo, ha espresso il proprio plauso per l’impegno e la professionalità con cui, ogni giorno, le donne e gli uomini della Guardia di Finanza ligure si adoperano per la tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del Paese, dell’Unione Europea e degli Enti locali, a salvaguardia delle libertà economiche delle imprese e dei cittadini che rispettano le regole.

Il Comandante Generale ha poi incontrato le massime Autorità della regione, tra le quali il Presidente della Giunta regionale della Liguria, Giovanni Toti, il Sindaco di Genova, Marco Bucci, il Prefetto di Genova, Cinzia Torraco, la Presidente della Corte di Appello di Genova, Elisabetta Vidali, la Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti della Liguria, Emma Rosati, il Procuratore Regionale della Corte dei conti, Roberto Leoni, il Presidente del Tribunale di Genova, Enrico Ravera, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, Nicola Piacente, il Questore di Genova, Orazio D’Anna, il Comandante della Capitaneria di Porto di Genova e Direttore Marittimo della Liguria, Piero Pellizzari e il Comandante della “Legione” Carabinieri Liguria, Maurizio Ferla.

Successivamente si è recato in visita presso il Comando Provinciale La Spezia dove ha incontrato una rappresentanza di militari alla sede, nonché alcune delle massime Autorità locali. Il Comandante Generale, nella mattinata di domani 13 febbraio, concluderà gli impegni istituzionali in Liguria, con una visita presso la sede della Tenenza di Rapallo.

“L’incontro di oggi con il Comandante Generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro è stata una preziosa occasione per ribadire l’apprezzamento e la gratitudine della Liguria ai militari della Guardia di Finanza per l’importante lavoro svolto con dedizione e professionalità a tutela della comunità – ha commentato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Un impegno quotidiano portato avanti con competenza e responsabilità che permette di tenere sempre alta la bandiera della legalità e del rispetto delle regole del vivere comune”.