“Guardi che ha una gomma posteriore sgonfia”: la donna scende dall’auto e il ladro le ruba la borsa

Genova. L’ha fatta scendere dall’auto dopo averle segnalato che aveva una delle gomme posteriori sgonfie. E mentre la donna, una genovese di 70 anni, usciva dal mezzo per verificare la situazione il ladro ha preso al volo la borsa che lei aveva posato sul sedile del passeggero ed è fuggito con il bottino.

E’ successo ieri pomeriggio in via Cantore a Sampierdarena. La donna, che stava posteggiando, ha chiamato subito il 112. Le volanti della polizia sono arrivate in breve tempo, ma il ladro, descritto come un giovane nordafricano vestito di scuro, si era nel frattempo dileguato.

Nella borsa l’anziana aveva i documenti e una cinquantina di euro.