Grand Prix Liguria Running, ecco le gare del circuito 2024

Genova. Nel 2021 sei realtà del panorama podistico ligure, da Ponente a Levante, decisero di riunirsi in un consorzio per creare sinergie e collaborazioni sul territorio con l’obiettivo di esaltare la nostra splendida Liguria. Da quella esperienza nacque, nel 2022, il Grand Prix Liguria Running, un circuito di gare organizzate dalle società appartenenti al consorzio Liguria Running e Walking. Una Regione in Movimento, un circuito che attraversa tutta la Liguria, sia per coinvolgere le migliaia di appassionati liguri sia per attirare tutto il Movimento Running da altre Regioni.

Un viaggio da marzo a dicembre con gare su strada, miste, trail, su pista, dove ad ogni atleta, è sufficiente essere iscritti ad una società Fidal, avere la Runcard o essere tesserati per un Eps (Ente di Promozione Sportiva) per essere protagonista.

Chiaramente ogni gara ha il proprio regolamento che, per nessun motivo, andrà a sovrapporsi al Regolamento del Grand Prix Liguria Running. Nasce oggi la terza edizione, quella del 2024, dove Genova è Capitale dello Sport, con otto gare che coinvolgeranno, come nelle precedenti due edizioni, runners da ogni dove.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato, sia sui social sia sul sito www.liguriarunningwalking.com, il regolamento del Grand Prix.

Ecco l’elenco delle gare 2024:

3 marzo RenTen, 10 km competitiva su strada – Arenzano – Rensen Sport Team

17 marzo Biscione di Corsa, km 7 su strada UISP – Genova – Asd Zena Runners

21 aprile La Rapidissima 10k Memorial Giancarlo Negro, 10 km competitiva e non competitiva su strada – Pietra Ligure – Asd RunRivieraRun

26 maggio Il Miglio Blu, km 1,609 – Genova – Team 42195

15 giugno Mini Trail del Biscione, km 7 circa su asfalto e sterrato – Genova – Asd Zena Runners

27 ottobre RunRivieraRun Half Marathon, Mezza Maratona individuale e a staffetta – Varigotti – Asd RunRivieraRun

1 dicembre Run for Children, Km 5 competitiva e non competitiva – La Spezia – Spezia Marathon DLF

14 dicembre Un 5000 Insieme, mt 5.000 in pista – Genova – Consorzio Liguria Running e Walking. Una Regione in Movimento

Durante la cerimonia di premiazione della Ren Ten del 3 marzo ad Arenzano, verranno premiati assoluti e premi di categoria (da regolamento) dell’edizione 2023.

“Obiettivo primario del Grand Prix Liguria Running è far correre più atleti possibili nelle gare della nostra splendida Regione, perché il Consorzio è un’opportunità ed un valore aggiunto per tutto il Movimento del podismo – spiegano i promotori -. La piattaforma AppNRun si occuperà delle iscrizioni su www.appnrun.it”.