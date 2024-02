Giuliano Montaldo. Partigiano del cinema. Giovedì 22 inaugura la mostra sul celebre regista scomparso l’anno scorso

Genova. Giovedì 22 febbraio alle 18, sarà inaugurata presso il Circolo Arci Fratellanza e Amicizia di Genova Sampierdarena (salita G.B. Millelire, 2) l’esposizione di foto e locandine a cura di Lino Zanellato “Giuliano Montaldo. Partigiano del cinema”, dedicata al grande regista genovese scomparso lo scorso settembre (a destra nella foto di apertura, insieme a Carlo Lizzani).

L’appuntamento, programmato nell’esatto anniversario della nascita dell’autore (22 febbraio 1930), vedrà gli interventi di Davide Traverso (Arci Genova), Giancarlo Giraud (presidente del C.G.S. Club Amici del Cinema) e Juri Saitta (critico cinematografico), accompagnati da qualche immagine tratta dal documentario ‘Giuliano Montaldo – Quattro volte vent’anni’ di Marco Spagnoli. Seguirà all’incontro un’apericena.

La mostra, realizzata dal Cgs Club Amici del Cinema e Ucca Unione Circoli Cinematografici Arci in collaborazione con il Municipio II Centro Ovest, resterà aperta fino a sabato 27 aprile.

L’esposizione ripercorre la carriera cinematografica di Giuliano Montaldo, qui definito “partigiano del cinema” sia perché alcuni dei suoi film più importanti hanno affrontato il tema della Resistenza (Achtung! Banditi! di Carlo Lizzani come attore, L’Agnese va a morire come regista), sia in quanto ha sempre difeso il cinema nelle sue varie professioni in qualità di Presidente di Rai Cinema (1992) e di presidente Onorario dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello dal 2018 al 2023.

La filmografia di Montaldo si è sempre contraddistinta per il forte impegno civile e politico, come dimostrano opere quali Sacco e Vanzetti, Giordano Bruno, Il giocattolo e L’industriale (suo ultimo film da regista), titoli in cui il suo stile asciutto lasciava appositamente spazio alla critica sociale e alle prove di attori importanti come Gian Maria Volonté, Nino Manfredi e Pierfrancesco Favino.

Questioni che saranno affrontate anche giovedì 18 aprile alle 18 al Circolo Arci Fratellanza e Amicizia dallo scrittore e giornalista di Eligio Imarisio in un incontro dedicato ad “Achtung! Banditi!”.

L’iniziativa è sostenuta da Europa Cinemas, Acec Liguria, Premio Cinematografico Stefano Pittaluga, Fice Federazione Italiana Cinema d’Essai.