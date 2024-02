Giovinette: da vedere lo spettacolo sulla prima squadra di calcio femminile osteggiata dal Fascismo

Genova. “Se c’è uno sport che la donna non dovrebbe praticare, esso è proprio il giuoco del calcio”. La rivista Lo Sport Fascista, nel dicembre 1933, commentava così l’iniziativa di alcune ragazze milanesi che avevano fondato il Gruppo Femminile Calciatrici milanese, la prima squadra di calcio femminile italiana che in breve tempo raccolse decine di atlete.

Giovinette – Le calciatrici che sfidarono il Duce è in scena sino al 25 febbraio (ore 20:30, domenica ore 18:30) al Teatro della Tosse e lo consigliamo davvero a tutti, anche a chi non è abituato ad andare a teatro. Uno spettacolo pieno di ironia, ritmo e denuncia.

Qualunque ragazza che abbia provato a giocare a calcio, soprattutto nei decenni scorsi (ora per fortuna qualcosa sta cambiando), ha dovuto sopportare commenti generalizzati sulla passione per uno sport che, ahinoi, è associato a un modo di dire arrivato ancora ai giorni nostri: “il calcio non è uno sport per signorine“.

Pensare che alcune giovani abbiano provato a sfidare il regime di Mussolini mettendo su una squadra, contro tutto e tutti, rende l’idea di come l’eroismo si possa nascondere anche nelle persone normali. Grazie ad alcune lettere pubblicate ai giornali, che suscitarono commenti derisori e al vetriolo, le giovinette hanno ottenuto, per circa un anno, la possibilità di giocare con il consenso del regime nonostante diversi ostacoli. Hanno dovuto superare persino un esame ginecologico, a Genova, dall’allora dottor Pende, per capire se le pallonate potevano danneggiare gli organi per la riproduzione, hanno ingoiato amaro quando è stato loro imposto un portiere maschio (ma giovanissimo, per evitare che fosse sconveniente) e proibiti pantaloncini, scarpe da calcio e lanci lunghi, per poi soccombere, dopo aver giocato la prima partita davanti a un pubblico (era vietato!) alla vigilia della prima partita interregionale: il regime aveva altri piani per le atlete, da dirottare in altri sport giudicati più consoni e soprattutto olimpici per dimostrare la superiorità dell’italiano nelle varie competizioni.

Sul palco tre attrici straordinarie e affiatate, tre tipologie di donne diverse, tre caratteri diversi, tre motivazioni diverse, accomunate dalla passione per questo sport. Boccalini (Rossana Mola), Lucchesi (Federica Fabiani) e Strigaro (Rita Pelusio) raccontano la genesi e lo sviluppo di questa esperienza vuoi per opporsi al regime, vuoi per fuggire da un padre opprimente, vuoi perché Meazza era l’idolo incontrastato.

Una scenografia composta solo da una porta e una panchina, con un vecchio pallone anche lui protagonista, le ragazze (guai a chiamarle signorine!) in gonna nera e camicia bianca. La regia di Laura Curino alterna momenti dinamici e recitati al racconto (agevolato dal cambio luci) di come andavano le cose durante il regime senza comunque dimenticare, per quanto possibile, la leggerezza, affidata soprattutto a una straordinaria Rita Pelusio. Il triplice fischio finale è un pugno nello stomaco.

Lo spettacolo è stato adattato da Domenico Ferrari, con la collaborazione di Laura Curino e Rita Pelusio basandosi sul romanzo Giovinette della giornalista Federica Seneghini (con i saggi di Marco Giani), che ha avuto il merito di riportare questa storia ai giorni nostri. Rispetto al romanzo, la cui voce narrante è quella di Marta Boccalini una delle tre sorelle che fondarono la squadra, qui abbiamo tre protagoniste e manca quel senso di speranza delle ultime pagine oltre al com’è andata dopo quella, purtroppo breve, parentesi. Tanti applausi, calorosi e a scena aperta durante lo spettacolo.

In platea tante figure note del calcio femminile ligure: da Maura Fabbri, giocatrice del Genova, con cui nel 1968 vinse il primo campionato italiano di calcio femminile organizzato dalla Ficf, a Marta Carissimi, anche lei ex calciatrice della nazionale e oggi responsabile dell’area tecnica femminile del Genoa Women, oltre a Mara Morin, storica figura del calcio giocato, allenatrice e oggi delegato regionale Figc per l’attività femminile.

Al termine dello spettacolo le attrici, che sono fondatrici del circolo Audrey Anpi, in omaggio ad Audrey Hepburn che fu staffetta partigiana, e Domenico Ferrari hanno dialogato con Massimo Bisca (presidente Anpi Genova, segreteria e comitato nazionale Anpi), Arianna Cesarone (vicepresidente Anpi Genova, referente per il coordinamento Donne Anpi Genova, membro del Comitato Nazionale Anpi) ed Enrico Vezzelli, nipote di Armando, insegnante e partigiano oltre che fondatore del partito comunista. Bisca ha ricordato alcuni atti eroici di donne genovesi come Iside Viana che scioperò per la pari dignità salariale e morì in carcere a causa di una polmonite provocata dalle continue secchiate d’acqua e il fatto che su 500 condannati dal tribunale speciale in Italia, ben 104 erano liguri.

Oggi, 23 febbraio, alle 18, la compagnia dialoga con Emilia Beani, presidentessa Zonta Club, l’ex calciatrice Maura Fabbri, l’autrice Federica Seneghini, Marco Giani (storico, membro della Società italiana di Storia dello Sport e autore del saggio storico in calce al libro), Mara Morin. Conduce l’incontro Caterina Grisanzio (Udi Genova).