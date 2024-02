Giorno del Ricordo, lo storico: “I massacri delle foibe aiutano a capire cosa succede in Ucraina”

Genova. “Il messaggio è che le storie di frontiera sono molto complicate e lo vediamo ancora oggi parlando della crisi ucraina. La Giulia è una Ucraina, cioè una terra di frontiera, in cui sono avvenuti esattamente gli stessi fenomeni. È una chiave, quella di ieri, per capire cosa succede oggi”. Lo ha spiegato Raoul Pupo, docente di storia contemporanea all’Università di Trieste, a margine della seduta solenne del Consiglio regionale per celebrare il Giorno del Ricordo in memoria dei massacri delle foibe, in cui è intervenuto come relatore ufficiale.

“C’è una parte di storia d’Italia non molto conosciuta ma importante perché ha riguardato una consistente fetta della popolazione italiana che ha molto sofferto, e questo ricordo va conservato – ha spiegato Pupo, uno dei massimi conoscitori dell’esodo giuliano-dalmata e degli eccidi avvenuti dopo la seconda guerra mondiale -. Un altro messaggio è quello della riconciliazione, che è stata faticosissima perché le ferite erano molto profonde. Sono dovuti passare molti decenni ma finalmente nel 2020 c’è stato un gesto simbolico molto forte, quello dei presidenti delle repubbliche d’Italia e Slovenia che si sono incontrati nei luoghi più duri della memoria, a Basovizza. Questo vuol dire che i processi di riconciliazione sono possibili. Ci vuole molta molta buona volontà”.

Secondo Pupo è possibile effettuare un parallelo con l’Ucraina, ma non con le attuali vicende in Medio Oriente: “I paragoni facili sono quelli coi territori europei perché esiste un’unica fascia di crisi che parte dal Baltico, scende lungo tutta l’Europa orientale e sfocia nell’Adriatico, nel Mar Egeo, nel Mar Nero, dove storicamente nel Novecento sono avvenuti gli stessi fenomeni e continuano ad avvenire. Nel Medio Oriente c’è una situazione diversa, Israele è contemporaneamente uno stato coloniale e uno stato nazionale, c’è una presenza di altre popolazioni autoctone. È molto più complicato”.

Purtroppo per troppi anni è stato tenuto un velo su quello che è successo, sulla sofferenza degli italiani giuliano-dalmati che hanno dovuto abbandonare le loro terre – ha commentato Gianmarco Medusei, presidente del Consiglio regionale -. La Liguria accolse migliaia di profughi e tante persone furono uccise e perseguitate dal regime di Tito e furono infoibate. Fu il presidente Cossiga nel ’91 a inginocchiarsi sulla foiba di Basovizza, fu un momento molto importante per le istituzioni. Da lì ci fu un crescendo e oggi siamo qua a celebrare ogni anno per tramandare quello che è successo affinché non si ripetano gli orrori della storia e le persecuzioni che hanno subito gli italiani.

Al termine della seduta la premiazione degli studenti che hanno vinto la XXII edizione del concorso bandito dal Consiglio regionale sulla tragedia delle foibe e sull’esodo dei giuliano dalmati, che rientra fra le iniziative promosse dalla legge regionale 29 del 24 dicembre 2004.