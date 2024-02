Giorno del ricordo: deposta una corona davanti al monumento delle vittime delle foibe al cimitero di Staglieno

Genova. Questa mattina, al cimitero monumentale di Staglieno, è stata deposta una corona davanti al monumento in memoria delle genti giuliano dalmate, dopo una cerimonia in memoria dei martiri delle foibe che si è svolta all’interno del tempietto laico, dove, oltre all’assessore comunale Matteo Campora, era presente anche il presidente dell’associazione genovese ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) Fabio Nardi.

«Siamo qui oggi – ha detto l’assessore alla Mobilità Matteo Campora, delegato dal sindaco di Genova Marco Bucci – per ricordare una delle pagine più dimenticate della storia del Dopoguerra, l’esodo e la strage di migliaia italiani gettati nelle foibe. Ancora oggi la Giornata del Ricordo è oggetto di dibattito, ma a oltre ottant’anni dalla fine della guerra è il momento di dire basta alle ideologie e alle divisioni e di ricordare che le barbarie e le tragedie non hanno colore politico, ma solo vittime. Il nostro dovere è preservare e onorare la loro memoria, creare gli antidoti che facciano sì che la storia non si ripeta».