Giornata internazionale dei diritti delle donne, tutti gli eventi del Comune di Genova

Genova. A Genova, dal 1° al 28 marzo, saranno una quarantina gli incontri, gli spettacoli e i momenti di riflessione dedicati alla ricorrenza dell’8 Marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne.

Il calendario di appuntamenti è stato presentato questa mattina nella Sala Giunta Nuova di Palazzo Tursi dall’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Genova Francesca Corso. Con lei il presidente del Municipio III Bassa Valbisagno Angelo Guidi, la vice presidente del Municipio I Centro Est Daniela Marziano, le referenti di altri Municipi e rappresentanti di associazioni, teatri e centri antiviolenza che hanno contributo ad arricchire l’offerta.

«La Giornata internazionale dei diritti della donna ha ora più che mai valenze che travalicano la dovuta celebrazione delle manifestazioni operaie, delle battaglie politiche per rivendicare diritti legittimi e quelle per conservare diritti che sono stati acquisiti con sacrifici di intere generazioni – afferma Francesca Corso, assessore comunale alle Pari Opportunità -. Oggi la ricorrenza dell’8 Marzo può, e deve essere, l’occasione per impegnarsi e per riflettere tutti insieme. Tutti noi, donne, uomini, ragazze e ragazzi possiamo rendere il futuro della nostra società migliore perché, sebbene la parità sia sancita costituzionalmente, sappiamo essere ancora lontana da una sua piena realizzazione. Anche quest’anno il calendario di iniziative che proponiamo desidera essere una serie di atti sostanziali volti a sensibilizzarci per raggiungere pienamente questo obiettivo. Il nostro è un ulteriore contributo che evidenzia il ruolo delle donne nella costruzione di una comunità sempre più inclusiva; ruolo che mai può prescindere dal rispetto della persona e che, nonostante l’emancipazione femminile degli ultimi decenni, ancora oggi non ne garantisce l’effettiva parità nel mondo del lavoro e talvolta persino in contesti familiari».

ECCO IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI EVENTI

Anche quest’anno le proposte in rassegna sono molteplici: dallo spettacolo ad ingresso gratuito “8 Donne” con Daniela Nunez, Roberto Viotti & Friends che il Comune di Genova ha organizzato il 7 marzo alle 20.30 nell’Auditorium di Strada Nuova; al convegno “Agenda 2030 – Parità di genere: possibilità o necessità? Focus sulla presenza e il ruolo delle donne nella Pa oggi e domani” di Anci Liguria che si svolgerà lo stesso giorno alle 14.30 nella sala Piccardo di Palazzo Ducale. E poi ancora spettacoli teatrali e di danza, confronti e focus sulla violenza di genere, mostre artistiche e presentazioni di libri.