Giornata contro lo spreco alimentare, Coop Liguria ha donato al volontariato oltre 1,2mln di euro di merci

Liguria. Il 5 febbraio è la “Giornata nazionale contro lo spreco alimentare”, un tema che Coop Liguria presidia con particolare attenzione attraverso i progetti “Buon Fine” e “Mangiami subito”, grazie ai quali nell’arco del 2023 ha donato merci al volontariato per più di 1,2 milioni di euro e ha offerto a Soci e clienti sconti medi del 50% su più di 600.000 prodotti vicini alla scadenza.

Il progetto “Buon Fine”

Grazie al progetto Buon Fine, attivo dal 2006, Coop Liguria dona stabilmente alle associazioni di volontariato del territorio i prodotti cosiddetti “invendibili” ma ancora idonei al consumo, come le rimanenze di promozioni o i prodotti danneggiati nella confezione ma ancora integri sotto il profilo organolettico, dell’igiene e della sicurezza. La Cooperativa dona anche alcune categorie di prodotti freschi, come il pane e l’ortofrutta, che devono essere ritirati dalle associazioni nei tempi stabiliti dalla legge. Il progetto, attuato grazie al prezioso sostegno del personale Coop e dei Soci volontari che operano nelle Sezioni Soci, è attualmente attivo in 38 negozi, di cui 5 attivati o riattivati nel 2023. Le associazioni o reti territoriali che ritirano le donazioni sono 39 e nel 2023 hanno ricevuto prodotti per 1.243.954 euro, che si stima corrispondano a più di 181.000 chili di merce.

A livello nazionale, Coop nel 2023 ha donato tramite il Buon Fine prodotti per più di 28 milioni di euro a 843 associazioni.

Più convenienza con “Mangiami subito”

Per ridurre ulteriormente gli sprechi, Coop Liguria ha ideato da anni anche il progetto “Mangiami subito”, con il quale offre a prezzi fortemente scontati, cioè con riduzioni medie del 50%, i prodotti freschi vicini alla data di scadenza. I prodotti si trovano in apposite bancarelle refrigerate, identificate dal logo del progetto, quindi chi li acquista sa che deve consumarli in giornata o al più tardi il giorno successivo: in cambio di questo piccolo disagio, il cliente ottiene uno sconto consistente, che può contribuire a far quadrare il bilancio familiare.

Grazie a questa modalità di vendita, nel 2023 Coop Liguria ha evitato la distruzione di oltre 600.000 prodotti e ha riconosciuto a Soci e clienti sconti per 1,2 milioni di euro.

Incontri aperti a tutti sullo spreco alimentare

In occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, Coop Liguria proporrà sul territorio l’incontro a ingresso libero “Spreco? No grazie!” per offrire spunti su come ridurre gli sprechi in cucina.

L’incontro sarà proposto in questi luoghi e date:

– lunedì 5 febbraio, ore 14,30, presso l’Emporio solidale in via Canneto il Lungo 57 rosso a Genova. L’appuntamento è promosso nell’ambito del progetto “L’emporio al centro”, di cui Coop Liguria è partner, che ha vinto il bando “RECREATE” per azioni volte alla promozione del RECupero. Il bando è finanziato da Fondazione Carige, con capofila la cooperativa Il Cesto e la collaborazione di RIOT cooperativa sociale e Bottega Solidale Genova. L’incontro è ad accesso libero.

– giovedì 15 febbraio, ore 16,30, presso il Centro di Aggregazione Anziani di Cogorno. L’incontro è rivolto ai fruitori del Centro ma anche alle famiglie del territorio e offrirà l’opportunità di costruire con i bambini un ricettario antispreco. È consigliata la prenotazione scrivendo a educazione.consumi@liguria.coop.it

– mercoledì 21 febbraio, ore 17, presso la sede dell’Agenzia per la famiglia del Comune di Genova a Palazzo Tursi. L’appuntamento, promosso nell’ambito del progetto “Imparare divertendosi”, realizzato da Coop Liguria e Agenzia per la famiglia, prevede un incontro sullo spreco per i genitori e una lettura con laboratorio per i bambini, per imparare a mangiare tutto quello che c’è nel piatto, comprese la frutta e la verdura. A seguire, si costruiranno i protagonisti del racconto con materiali riciclati. L’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati, quindi si consiglia la prenotazione: Tel. 010 5572575/72915 – agenziaperlafamiglia@comune.genova.it

Sensibilizzazione dei ragazzi con i percorsi Saperecoop

Da anni Coop Liguria lavora con i ragazzi delle scuole offrendo percorsi gratuiti sui temi dell’alimentazione, dell’ambiente e della cittadinanza attiva, compresi percorsi sullo spreco alimentare, consultabili sul sito www.saperecoop-liguria.it.