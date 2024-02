Genoa, Gilardino: “Valori Udinese non rispecchiano la classifica. L’obiettivo è fare ancora dodici punti”

Genova. Dopo il pareggio arrivato con il Napoli, che ha segnato al novantesimo l’ 1-1, il Genoa è pronto a ripartire in campionato.

E lo farà da Marassi dove domani sera, sabato 24 febbraio, è atteso dalla sfida contro l’Udinese che arriva da tre risultati utili consecutivi, compresa la vittoria a Torino contro la Juventus. “L’Udinese è una squadra difficile da affrontare, sarà una sfida complicata – afferma il tecnico Alberto Gilardino – I valori della squadra non rispecchiano la classifica attuale. Si sono imbattuti in una stagione un po’ particolare però nelle ultime partite stanno rialzando la testa. Ma perché è nella composizione della squadra”.

“I bianconeri, soprattutto in trasferta, si difendono molto bene hanno una grande compattezza difensiva. Hanno portato a casa risultati eccezionali con Milan e Juventus, si difendono e poi hanno giocatori di gamba bravissimi nelle ripartenze. Noi non dovremmo snaturarci, imposteremo una partita decisa e cercheremo di metterli in difficoltà sin dall’inizio. Dovremo fare una gara dall’altissimo tasso di attenzione e dovremo affrontare l’Udinese con grande consapevolezza sapendo che ci saranno momenti in cui dobbiamo saper soffrire e momenti in cui avremo palla noi e dovremo determinare senza snaturarci. Determinare con le individualità e con il talento ricercando i presupposti per poterli mettere in difficoltà”.

Domani il tecnico Alberto Gilardino avrà tutti a disposizione, tranne il lungodegente Maturro, e quindi sarà chiamato a fare delle scelte per schiarare la miglior formazione possibile: “Stanno tutti bene, anche Retegui che alla ripresa ha fatto una giornata di valutazione però poi si è allenato. Una giusta e sana competizione ci sta, e fa alzare il livello degli allenamenti. Vedendo allenare i ragazzi in settimana ho capito che hanno voglia di mettermi in difficoltà. Per me diventa difficile fare le scelte iniziali ma allo stesso tempo è stimolante”.

Nella sfida contro il Napoli è andato a segno Morten Frendrup. Il centrocampo anche in questa stagione sta dando un grosso contributo alla squadra, anche in termini realizzativi: “Sono felice per lui. Sappiamo che possiamo e dobbiamo migliorare nell’andare a ricercare più tiri da fuori area con gli interpreti che abbiamo. Malinovskyi per esempio ha portato punti importanti, altri giocatori hanno altre caratteristiche ma possono migliorare. Sono felice per Frendrup perchè con la mole di lavoro e corsa ha avuto la soddisfazione di fare gol”.

Il tecnico dei rossoblù ha anche commentato il momento di Albert Gudmundsson che non segna dal 21 gennaio, nella trasferta a Salerno: “Gli ho parlato anche prima della sfida contro il Napoli, è un grande professionista. Domani, a mio parare, si sbloccherà davanti al nostro pubblico”.

“Per me dobbiamo fare dodici punti – prosegue Gilardino – per essere tranquilli quello è l’obiettivo. Dopo poi penseremo al resto ma è fondamentale fare quei punti. Io vivo di motivazioni e se mi capita di non averle me le vado a cercare. Così devono fare i ragazzi, abbiamo la necessità e l’obbligo di continuare a lavorare e di migliorare. Dobbiamo crescere sia come singoli che come squadra. Chi gioca meno deve avere motivazioni per ritagliarsi più spazio ma anche chi gioca deve mantenere uno standard importante”.

I network nazionali segnalano un Genoa che sa solo difendere: “Mi sembra che il Genoa, a partire dall’inizio del campionato, abbia dato dimostrazione di saper giocare. Ha dato personalità e coraggio negli interpreti. Dipende poi dai momenti del campionato, da chi si affronta ed essere bravi di conseguenza a giocare in ripartenza. Ma abbiamo raccolto anche tanti punti con palla bassa”.

Durante la conferenza il tecnico ha anche aperto alla possibilità, in tempi brevi, di vedere giocare insieme i quattro tenori del Grifone: Messias, Malinovskyi, Retegui e Gudmundsson. “Devo trovare soprattutto l’equilibrio – afferma – ci sono certi tipi di giocatori in squadra che hanno queste caratteristiche: ovvero che riescono a mantenere questo equilibrio. La volontà è in un futuro breve di cercare nuove soluzioni per poterli utilizzare tutti insieme. Al momento, come detto prima, la ribadito è di riuscire a portare a casa più punti possibile. Ci sarà poi tempo e spazio di vederli tutti insieme”.

Ieri è arrivato l’annuncio ufficiale sul rinnovo di Vasquez, il tecnico si dimostra soddisfatto per quanto fatto dalla società: “Sono contento per il suo percorso. Era un giocatore che non avevo mai allenato. Quest’anno è voluto tornare dalla nazionale senza fare neanche un giorno di riposo per mettersi a disposizione della squadra e per farsi conoscere. Per me vuol dire tanto sia a livello umano che caratteriale. E’ un giocatore con una precisa identità, un giocatore da Genoa”.

“Sul mio contratto invece non ci sono novità – prosegue il tecnico – come detto nelle precedenti conferenze, le energie mie e dello staff le stiamo spendendo sulla quotidianità. Nel momento in cui la società vorrà incontrare me e il mio agente io sono a disposizione”.