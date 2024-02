GenovaTeatro, tutti gli spettacoli della città metropolitana a portata di click

Genova. Nuova veste grafica intuitiva per GenovaTeatro, il sito web sostenuto dal Comune di Genova che riunisce i principali teatri, festival e organizzatori di spettacoli della città metropolitana per portare alla scoperta di tutti gli eventi in scena.

Diventato il punto di riferimento online per l’intero sistema teatrale cittadino, GenovaTeatro consente in pochi click e con una navigazione intuitiva di trovare in modo semplice la serata a teatro più adatta ai propri gusti, dalla prosa al musical, dall’opera al cabaret, dalla danza al circo.

La sezione Calendario mostra in un colpo d’occhio tutti gli appuntamenti del mese, elencati giorno per giorno. Si può scegliere una data specifica e vedere chi è di scena in tutti i principali palcoscenici della città metropolitana, oppure cliccare su uno spettacolo e scoprirne dettagli e informazioni, come date, orari, luogo, ma anche trama, regia, attori, organizzatori e produzione.

All’interno della sezione “Chi Siamo” è inoltre possibile trovare i riferimenti delle realtà genovesi che hanno aderito al progetto, con indirizzi, contatti e prossimi spettacoli. Iscrivendosi alla sezione Newsletter, si riceveranno direttamente sulla propria mail, gli aggiornamenti sugli spettacoli in scena e sui prossimi eventi in calendario.