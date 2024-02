Genova. Quasi trecento persone questo pomeriggio hanno dato vita in piazza De Ferrari al presidio organizzato per protestare contro le scene di violenza viste nei giorni scorsi a Pisa, dove un corteo per la pace in Palestina è stato interrotto da una feroce carica della polizia. Le immagini dei manganelli che colpivano volti, mani e schiene dei ragazzi hanno fatto il giro del paese, scatenando da nord a sud un’ondata di indignazione e proteste.

Proteste che sono arrivate anche a Genova: “Sono ancora nei nostri occhi le immagini delle manganellate agli studenti di Pisa e Firenze che manifestavano pacificamente contro la guerra in Medioriente – si legge nel comunicato scritto dall’associazione di docente “Chiamata al disarmo“, nato nel 2022 dopo l’invasione dell’Ucraina – Così come hanno fatto gli insegnanti di quelle città, anche noi insegnanti genovesi ci sentiamo in dovere di esprimere pubblicamente la nostra solidarietà a quei giovani che hanno testimoniato le loro idee adempiendo così ad uno dei principi costituzionali ovvero la partecipazione alla vita civile e politica del Paese e per questo difesi anche dal Capo dello Stato”.

Tante le anime della piazza genovese, con decine di adesioni da parte di gruppi, comitati, associazioni e partiti politici. Ad “ospitare” il presidio, gli attivisti di “Un ora in silenzio per la pace”, che da 22 anni ogni mercoledì sera si ritrovano tra Palazzo Ducale e il fontanone per dire no alla guerra. “Genova non poteva tacere – sottolinea Laura Tonelli, una dei coordinatori del gruppo Chiamata al Disarmo – per questo siamo qui, per dire no alla repressone del dissenso. Genova ha visto le tragedie del G8 e queste scene non possono essere tollerate, soprattutto se questa violenza si abbatte su degli studenti inermi che stavano protestando pacificamente”.

Scuole e studenti, quindi, in prima linea per contrastare una cultura fondata sulla “possibilità della guerra”: “I ragazzi e le ragazze sono sempre interessati a ciò che accade nel mondo – spiega Tonelli, docente di storia – loro che non hanno mai vissuto la guerra in prima persona stanno capendo cosa può significare, ed è per questo che si stanno mobilitando. Ed è giusto che lo facciano e possano farlo”.

La mobilitazione però non si esaurisce con questo presidio. Nei prossimi giorni è previsto l’arrivo a Genova dei ministri Salvini e Piantedosi in occasione dell’avvio dei lavori del tunnel subportuale e l’occasione potrebbe portare a nuove proteste: “Siamo ovviamente pronti a nuove iniziative e speriamo che questa mobilitazione si possa allargare il più possibile unendo studenti, insegnanti, lavoratori e tutte quelle persone che dicono no alla guerra e no alla violenza”