Genova Capitale Europea dello Sport, Lodi (Azione): “Ancora poca chiarezza sui finanziamenti”

Genova. Sul tema di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 e sui relativi finanziamenti si esprime la consigliera comunale di Azione e capogruppo del Gruppo Misto Cristina Lodi insieme al referente del gruppo regionale Azione Sport Francesco Stasio.

“Lo scorso 9 gennaio ho presentato un’interrogazione scritta riguardante l’importante evento che vede coinvolta la nostra città quest’anno – spiega Lodi – in particolare, ho richiesto i dati esatti dei finanziamenti sul consuntivo 2023 e sul preventivo 2024 sia in termini di importo e di fonti di finanziamento e di conoscere gli eventi finanziati direttamente perché proposti dalle federazioni sportive coinvolte con gli importi di finanziamento e la data di trasferimento dei fondi”.

“Dalla risposta arrivata dall’assessore Alessandra Bianchi – continua Lodi – emerge una situazione ancora incerta. In merito alla prima parte del primo quesito posto, ovvero i dati esatti dei finanziamenti a consuntivo 2023, nella risposta dell’assessore non sono stati forniti i dati dei finanziamenti erogati l’anno scorso, sia in termini di importo che di tipo di attività finanziate. Per quanto riguarda i dati dei finanziamenti relativi al preventivo 2024, nella risposta è stato fatto riferimento solamente al bando pubblico del Comune con l’indicazione dei criteri principali del bando, ovvero i criteri di ammissione di spesa, dell’importo massimo erogabile (50% spesa sostenuta ritenuta ammissibile) e con l’indicazione del totale contributi erogabili, ovvero 2 milioni di euro”.

Tuttavia “non sono chiari gli eventuali criteri di riparto e di classificazione delle iniziative sportive che sono state scelte all’interno del bando. Inoltre, in un passaggio si fa riferimento al fatto che, al fine di sostenere tutti gli eventi di Genova 2024 (ivi compresi quelli sostenuti con il Bando sopra indicato), la Civica Amministrazione avrebbe individuato altri 4 milioni di euro (rivenienti da tassa di soggiorno in buona parte), senza però indicare i criteri di assegnazione di tali fondi e quindi con poca trasparenza”.

Prosegue la consigliera: “In merito al secondo quesito, che chiedeva quali eventi proposti dalle federazioni sportive e grazie a quali fondi fossero stati finanziati, nella risposta dell’assessore non vi è alcun cenno. Si fa riferimento al solo evento di canottaggio con un contributo ministeriale di 500.000 euro, ma senza indicare altre iniziative delle Federazioni Sportive, né tantomeno i relativi finanziamenti. Inoltre, l’assessore afferma che è già pronta tutta la documentazione necessaria per l’inoltro di ulteriori richieste e quindi appare evidente che in data dell’8 febbraio 2024, data della risposta dell’assessore, sono ancora in corso richieste di contributi al Ministero del Turismo e dello Sport, evidenziando quindi una gestione dell’organizzazione e della copertura finanziaria degli eventi 2024 ancora approssimativa e poco trasparente.

“Genova Capitale Europea dello Sport 2024 è un’iniziativa unica e probabilmente irripetibile per la nostra città e potrebbe essere un’occasione davvero importante per implementare e migliorare l’offerta sportiva a favore dei residenti e della cittadinanza. Non solo attraverso un programma di eventi durante l’anno corrente ma con effetti permanenti e a lungo termine. Ma ancora una volta il timore è quello che, al di là della spiccata ricerca di visibilità e di effetti verso l’offerta turistica, questa occasione non porterà nessun miglioramento reale dell’offerta sportiva per la cittadinanza e, come purtroppo spesso accade anche a livello nazionale e come è recentemente accaduto per l’Ocean Race, una volta passato l’evento tutto rimarrà come prima, sia per gli utenti che per gli operatori”, conclude Lodi.