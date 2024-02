Genova Capitale del Libro, lunedì inizia la Maratona Calvino a Palazzo Ducale

Genova. Continuano le manifestazioni per ricordare Italo Calvino che lo scorso ottobre avrebbe compiuto 100 anni. Nell’ambito delle iniziative di Genova Capitale Italiana del Libro 2023, lunedì 4 marzo alle ore 17 nella Loggia degli Abati di Palazzo Ducale inizia Maratona Calvino, un reading dedicato ad uno dei più grandi scrittori e intellettuali del Novecento italiano.

Maratona Calvino, curato da Elisabetta Pozzi ed Eva Cambiale, con la consulenza tecnica di Daniele D’Angelo, propone la lettura integrale de Il sentiero dei nidi di ragno, opera prima del noto scrittore ligure.

Pubblicato nel 1947, Il sentiero dei nidi di ragno è un romanzo neorealista, ambientato in una città ligure, che molti identificano con Sanremo, durante la Seconda Guerra Mondiale. Protagonista è un bambino di nome Pin che, orfano di madre e abbandonato dal padre, si unisce ad un’unità partigiana per combattere il nazifascismo. Entra così in contatto con le contraddizioni della vita adulta e con la ferocia della guerra, trovando rifugio nella sua fervida immaginazione.

Negli spazi della mostra Calvino Cantafavole, visitabile nella Loggia degli Abati fino al 7 aprile, si alternano nella lettura, in una sorta di staffetta letteraria, Francesco Biagetti, Nicoletta Cifariello, Lorenzo Crovo, Ludovica Iannetti, Bianca Mei, Davide Niccolini, Adriano Paschitto, Alfonso Pedone, Lorenzo Scarpino, Yuliia Shapoval, Anastasiia Tepliuk, Dalila Toscanelli e Federica Trovato, giovani allievi e allieve della Scuola di Recitazione Mariangela Melato del Teatro Nazionale di Genova.

È possibile assistere all’intera lettura o a parti di essa così suddivise:

ore 17: lettura capitoli I, II e III

ore 18.15: lettura capitoli IV, V e VI

ore 19.30: lettura capitoli VII, VIII e IX

ore 20.45: lettura capitoli X, XI e XII

L’ingresso è libero con prenotazione su biglietti.teatronazionalegenova.it