Genoa-Udinese, tra biglietti e abbonamenti è già quota 29.400 spettatori. Festa al club Oregina per i 18 anni

Genova. Il Genoa si avvicina a grandi passi verso il match con l’Udinese, imbattuta nelle ultime 13 sfide con il Grifone.

Solo un successo negli ultimi 9 confronti interni con i friulani. Intanto sono quasi 29.400 gli spettatori con il titolo di accesso per la sfida di sabato.

Oggi al Signorini schemi, esercitazioni, partitelle a tema, sui campi rizollati ex novo da una settimana. Salgono intanto gli spettatori che hanno l’ingresso assicurato. I biglietti, così come i mini-abbonamenti di Gradinata Laterale in promozione per il trittico in arrivo (Monza e Frosinone le altre), sono acquistabili, senza necessità di tessera Dna Genoa, al Ticket Office al Porto Antico, al Genoa Store di Chiavari, sul sito del Genoa e nelle ricevitorie Vivaticket.

Quella con l’Udinese sarà la partita n° 120 per Badelj in rossoblù in tutte le competizioni.

In questi due giorni sono due i club genovesi a festeggiare: alla serata del Genoa Club Gaslini presenti Badelj e Frendrup. Oggi alle 18:30 al Genoa Club Oregina altra festa, per i 18 anni del sodalizio intitolato a Davide Cagnolari (tifoso genoano scomparso prematuramente) con Martinez e Vasquez (nelle foto).

Sull’e-commerce andate sold-out in un’ora le maglie ‘Match Worn’ utilizzate dai giocatori e ‘Match Issued’, preparate e non indossate, nella gara con il Napoli.