Il Genoa ritrova la vittoria e vola a 33 punti: Udinese battuta 2-0

Genova. Il Genoa ritrova la vittoria dopo tre partite. Finisce 2-0 contro un Udinese che ha retto per mezz’ora e poi si è sciolta quando il Grifone ha trovato il bandolo della matassa e gli inserimenti giusti. I rossoblù raggiungono così quota 33 punti e restano in scia al gruppo in lizza per il decimo posto dopo la vittoria del Monza. Prestazione convincente degli uomini di Gilardino, che nella ripresa non affondano il colpo nonostante l’Udinese sia rimasto in dieci dopo l’espulsione di Kristensen al 49′ per doppia ammonizione. La partita è comunque stata sempre in controllo.

Dopo una prima mezz’ora in cui l’Udinese ha occupato tutti gli spazi e sfiorato il vantaggio con un colpo di testa di Lucca ribalzato sulla traversa, il Genoa capisce che deve accelerare e trova due occasioni clamorose con Vasquez: prima è Okoye a dirgli di no con la mano di richiamo in tuffo da posizione ravvicinata su un tiro a due passi dalla porta, al 31′ è il palo negargli la gioia del gol su colpo di testa da calcio d’angolo. La rete del vantaggio arriva al 36′ con Retegui che, spalle alla porta, infila in rovesciata un cross dalla sinistra deviato da Giannetti. Acrobazia da poster in camera da letto. L’Udinese accusa il colpo, il Genoa accelera e raddoppia con Bani, salito per sfruttare un calcio piazzato, quattro minuti dopo: di testa capitalizza un cross di Gudmundsson.

Nella ripresa la squadra di Gilardino sfiora il terzo gol diverse volte: al 46′ con un diagonale di Messias largo di un metro di troppo, al 61′ con ancora Okoye prodigioso a togliere con un colpo di reni la palla da sotto la traversa su tiro al volo di Badelj e poi al 65′ con Frendrup: destro a fil di palo. L’Udinese si difende come può e si affaccia dalle parti di Martinez solo al 73′ quando Lucca segna in scivolata su cross di Kamara, ma Fourneau annulla per fallo su De Winter. Partita che non ha più nulla da dire anche con l’ingresso di Ekuban, Malinovskyi e Spence. Tre punti preziosi e iniezione di fiducia in vista della trasferta con l’Inter.

90′ Quattro minuti di recupero

86′ Nel Genoa esce Badelj per Strootman

86′ Nell’Udinese esce Lovric per Zarraga

86′ Ammonito Ebosele per fallo su Frendrup

82′ Cross dalla sinistra di Ekuban deviato da Okouye, arriva Frendrup ma non riesce a colpire

78′ Nel Genoa escono Sabelli, Messias e Retegui per Spence, Malinovskyi e Retegui

78′ Nell’Udinese esce Thauvin per Davis

75′ Corner guadagnato dall’Udinese, ancora Kamara diavolo a quattro: Bani si oppone in area

73′ Gol annullato all’Udinese: Fourneau ravvede un fallo di Lucca su De Winter quando in scivolata tocca verso la rete su cross dalla sinistra di Kamara

71′ Gudmundsson! Liberato da un passaggio di Retegui, l’islandese non riesce a colpire bene il pallone da posizione centrale. Conclusione debole e fuori

65′ Frendrup! Su un altro corner battuto dal Genoa ci prova il danese che prova a piazzare il pallone col destro, sfera a fil di palo fuori

64′ Punizione di Gudmundsson dalla linea di fascia, il cross è talmente profondo che si trasforma in un tiro, controllato non senza patemi da Okoye

61′ Occasione Genoa! Corner battuto da Martin, destro al volo di Badelj e Okoye ancora bravissimo con un colpo di reni toglie la palla da sotto la traversa e devia in corner. Angolo che il Genoa non sfrutta. Riparte l’Udinese.

54′ Nel Genoa asce Vasquez per Vogliacco, De Winter si sposta braccetto di sinistra

54′ Doppio cambio nell’Udinese: esce Zemura per Kamara e Samardzic per Joao Ferreira

51′ Altro corner per il Genoa, ma stavolta la squadra di Gilardino non sfrutta l’angolo

50′ Sulla punizione successiva ci prova Martin, ma la palla termina sopra la traversa

49′ Udinese in dieci! Kristensen compie un altro fallo da cartellino giallo su Messias e viene ammonito.

46′ Occasione Genoa! La squadra di Gilardino riparte come nel primo tempo, Gudmundsson se ne va sulla destra, palla a Messias che prova il diagonale. Palla fuori di pochissimo

46′ Nell’Udinese esce Ehizibue per Ebosele e si riparte con palla al Genoa

Primo tempo che si conclude con il Genoa saldamente in vantaggio per 2-0 sull’Udinese grazie alle reti di Retegui in rovesciata al 36′ e di Bani di testa al 40′. Partita difficile inizialmente, con l’Udinese ben chiuso e il Genoa che fatica a trovare spazi e guizzi. Gudmundsson non riesce ad accendersi come sa fare in una posizione più esterna del solito. La pazienza però è la virtù dei forti e dopo aver rischiato di subire gol con il colpo di testa di Lucca respinto dalla traversa, il Genoa si sveglia e non ce n’è per nessuno. Al 26′ miracolo di Okoye su Vasquez: sponda di testa di Retegui per il messicano. Tiro a due passi dalla porta e super parata di Okoye con la mano di richiamo quando era già a terra. Lo stesso Vasquez colpisce il palo di testa al 31′ su corner di Gudmundsson. La rete del vantaggio arriva al 36′ con l’italo-argentino che, spalle alla porta, infila in acrobazia un cross dalla sinistra deviato da Giannetti. L’Udinese accusa il colpo, il Genoa accelera e raddoppia con Bani che di testa capitalizza un cross di Gudmundsson.



45′ Un minuto di recupero

42′ Ammonito Kristensen che interrompe una ripartenza pericolosa di Sabelli

40′ Raddoppio del Genoa! Da un calcio piazzato in fase di attacco sulla fascia sinistra scaturisce la rete di Bani che era sceso proprio per colpire di testa. L’azione prosegue con un possesso rossoblù e Gudmundsson trova lo spazio per crossare in mezzo dove il numero 13 salta e fa secco Okoye, proteso alla propria destra

36′ Gol del Genoa! Cross in mezzo dalla sinistra, deviazione di Giannetti, palla che si impenna dove c’è Retegui che in rovesciata insacca e porta in vantaggio i rossoblù

31′ Palo di Vasquez! Dopo un altro corner guadagnato da Retegui, è il Genoa a colpire un legno. Sulla battuta di Gudmundsson è Vasquez di testa a sfiorare di nuovo la rete. Stavola è il palo a dire di no

30′ Ammonito De Winter per un fallo

29′ Dopo il primo angolo il Genoa ne conquista un altro con Martin, che si fa deviare il pallone. Nulla di fatto però: l’Udinese si difende bene e il Genoa riparte da dietro

28′ Calcio di punizione per il Genoa da ottima posizione, batte Messias deviazione della barriera in corner, altra occasione per i rossoblù

26′ Miracolo di Okoye su Vasquez: azione manovrata del Genoa, che vede una sponda di testa di Retegui per il messicano. Tiro a due passi dalla porta e super parata di Okoye con la mano di richiamo quando era già a terra

24′ Occasione Udinese: calcio piazzato dell’Udinese dai 30 metri, la difesa del Genoa respinge di testa, poi Retegui sbaglia a prolungare e la palla torna alla squadra di Cioffi che rimette in mezzo e Lucca, di testa, colpisce la traversa

16′ Non ci sono spazi, il Genoa fa girare il pallone senza trovare il varco giusto

9′ L’Udinese sfrutta un buco a centrocampo dopo una palla persa da Retegui, Walace arriva al tiro dal limite, ma è debole. Martinez fa sua la sfera senza troppi problemi

6′ Altro calcio d’angolo guadagnato dall’Udinese: Bani alza con la testa oltre la linea bianca un lancio da centrocampo. Ancora Martinez bravo coi pugni e palla all’Udinese, poi l’azione prosegue con una ripartenza rossoblù fermata in fallo laterale

4′ Corner guadagnato dall’Udinese che arriva al tiro con Ehizibue, contrastato da Vasquez. Sull’angolo è bravo Martinez a uscire col pugno alto.

3′ Genoa partito bene: passaggio filtrante per Messias in area di rigore: Okoye esce e blocca il pallone in presa bassa

1′ Neanche un giro di orologio e Retegui viene atterrato da dietro da Giannetti, che viene ammonito

1′ Partiti con palla all’Udinese che in questo primo tempo attacca verso la Gradinata Nord

Breve acquazzone all’ingresso delle squadre per il riscaldamento e una leggera brezza per questo Genoa-Udinese, anticipo della 26esima giornata di Serie A. Alla luce della vittoria del Monza questo pomeriggio, il Genoa deve fare risultato per restare agganciato al treno per il decimo posto.

Gilardino schiera Messias e Martin dal primo minuto. Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Martinez, De Winter, Bani, Vasquez (54′ Vogliacco), Sabelli (78′ Spence), Messias (78′ Malinovskyi), Badelj (86′ Strootman), Frendrup, Martin, Retegui (78′ Ekuban), Gudmundsson.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Strootman, Vitinha, Cittadini, Haps.

Udinese: Okoye, Perez, Giannetti, Thiesson Kristensen, Ehizibue (46′ Ebosele), Lovric (86′ Zarraga), Walace, Samardzic 54′ (Joao Ferreira), Zemura (54′ Kamara), Thauvin (78′ Davis), Lucca.

Allenatore: Cioffi.

A disposizione: Silvestri, Padelli, Zarraga, Success, Tikvic, Souza, Kabasele, Payero.

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Ammoniti: De Winter (G); Giannetti, Kristensen, Ebosele (U)

Espulso: Kristensen al 49′

Spettatori: 3.349 biglietti venduti, di cui 470 ospiti. 27777 abbonati