Genoa, la ripresa degli allenamenti in vista dell’Atalanta: provano il recupero Messias e Haps

Genova. Si è ritrovato questo pomeriggio il Genoa, dopo i due giorni di riposo concessi dall’allenatore Gilardino, per iniziare la preparazione in vista dell’Atalanta che verrà affrontata al “Ferraris” domenica 11 febbraio alle ore 18. Una sfida non facile contro l’ex Gasperini, infatti i bergamaschi sono in piena zona Champions League con dodici vittorie e tre pareggi in ventidue partite.

La ripresa è iniziata con il pranzo in club-house per poi proseguire con la classica riunione in sala video, mezzora di attivazione in palestra, addestramenti tecnici e partitella sui campi rizollati ex novo.

Non sarà della partita lo squalificato De Winter, mentre lo staff medico sta cercando di mettere a disposizione del tecnico Messias e Haps.

Giornata di inserimento invece per i sei nuovi arrivati, per Ankeye è stato stilato un iter di condizionamento che verrà portato avanti nelle prossime settimane.

Domani è prevista una doppia seduta di allenamento.