Inter-Genoa, al Meazza in arrivo l’onda rossoblù: già tremila tifosi con il biglietto in mano

Genova. Lunedì sera il Genoa , nel posticipo che concluderà la ventisettesima giornata di campionato, andrà a sfidare i primi della classe. Infatti il Grifone è atteso dalla difficile trasferta al Meazza contro l’Inter.

Ma non sarà da solo infatti in terzo anello blu , quello del settore ospiti, sarà letteralmente invaso dai colori rossoblù. Tremila sono i tifosi che attraverso pullman organizzati o con propri mezzi raggiungeranno il quartiere di San Siro pronti a dar battaglia ai tifosi nerazzurri. Un vero e proprio esodo quello dei sostenitori del Grifone che come sottolinea spesso in conferenza stampa mister Gilardino sono il vero e proprio dodicesimo uomo in campo. “Abbiamo riacceso nei nostri tifosi il fuoco, sono sempre con noi” le parole che il tecnico ha usato, in più di una occasione, in riferimento al supporters.

Ma per chi al momento è rimasto senza, niente paura, sono infatti disponibili altri millequattrocento tagliandi (la preventita aperta fino a domenica 3 marzo) che si possono acquistare sul sito ufficiale del Genoa e sulla rete Vivaticket.

Cose da Genoa e guasti d’amore, per dirla come Bresh.