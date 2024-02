Genoa, in arrivo un mini abbonamento per assistere alle gare contro Udinese, Monza e Frosinone

Genova. La passione per il Genoa non si ferma mai, per questo la società ha deciso di venire incontro ai tifosi, che anche quest’anno hanno riempito il Luigi Ferraris. Ora lo potranno fare ancora di più, infatti la società darà la possibilità di sottoscrivere mini-abbonamenti di Gradinata Laterale.

La vendita partirà domani, 16 febbraio, alle ore 10 e il costo sarà di cinquanta euro. Con questo mini abbonamento si potrà assistere alle sfide casalinghe contro Udinese, Monza e Frosinone.

I titoli di accesso, reperibili sul sito del Genoa, al Ticket Office al Porto Antico, allo Store di Chiavari e nelle ricevitorie autorizzate, saranno caricati sulle tessere Dna Genoa. Il risparmio è di 25 euro, prezzo base, in rapporto all’acquisto dei singoli biglietti per le tre gare.

Gli Under 14 possono usufruire dell’ingresso omaggio in Gradinata Laterale, per tutte e tre le gare, richiedendo un tagliando al Ticket Office di Genova in via al Porto Antico 4 e allo Store di Chiavari in via Vittorio Emanuele 48r. E’ sufficiente, fino a esaurimento dei posti disponibili, presentare biglietto o abbonamento di un adulto per il medesimo settore.

PREVENDITA GENOA-UDINESE

In contemporanea, alle ore 10, di venerdì 16 febbraio partirà anche la prevendita per i singoli tagliandi della sfida con l’Udinese, in programma al Ferraris sabato 24 febbraio, alle ore 20:45. Gli acquisti possono essere effettuati, senza necessità di titolarità Dna Genoa, sul sito del Genoa, Ticket Office, Store di Chiavari e ricevitorie autorizzate.