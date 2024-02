Genoa, Gilardino: “Felice per la prestazione. A Milano? Ci prepareremo per fare al massimo le due fasi”

Genova. Dopo il pareggio agguantato dal Napoli in pieno recupero il Genoa era chiamato a rilanciarsi e a mostrare solidità sino a oltre il novantesimo. Stavolta è stato tutto più semplice, con due reti segnate nel primo tempo e l’Udinese in dieci per tutta la ripresa.

Gilardino, in sala stampa, si dice felice per la prestazione: “Non era semplice, né scontata. L’Udinese può impensierire per fisicità, per lavoro sulle catene laterali, noi abbiamo tenuto bene il campo e lavorato bene. I ragazzi sono stati bravi anche nei primi 15 minuti quando facevamo fatica palleggiare, poi lavorando nelle rotazioni e negli spazi è arrivato il vantaggio e poi il raddoppio. C’è rammarico per non aver chiuso col terzo gol, abbiamo fatto un’ottima partita”.

Mancata la ciliegina sulla torta del ritorno al gol di Gudmundsson, con Retegui che ha cercato di metterlo nelle condizioni giuste. “Oggi mi sono piaciuti Albert e Mateo per quello che hanno fatto e per giocare l’uno per l’altro. Dovranno fare così da qui alla fine, se giocano così diventa difficile per gli avversari. Mateo ha fatto un gol da bomber vero, sono contento per come siamo arrivati a quelle situazioni. Tutti: chi ha giocato e chi è entrato ha dimostrato di esserci e volere la vittoria”.

Altra partita sontuosa di Frendrup che con Badelj si è alternato al vertice basso del centrocampo quando il croato ha svariato a tutto campo: “Ci abbiamo lavorato in settimana”. Tra i migliori in campo anche Martin: “Sono contento perché è ritornato a essere un giocatore fondamentale e deve continuare così, lavorare. Ha una qualità tecnica importante, è molto bravo”.

Il mister spiega anche che Vasquez è stato sostituito per un affaticamento.

L’altro marcatore, Bani, è sempre più leader in campo e fuori: “Lui ha grande consapevolezza quest’anno di che ruolo ha in campo, dentro e fuori dallo spogliatoio. Sta facendo un campionato incredibile. Ci sono certezze come Badelj e come lui. Sono giocatori straordinari, ci lavoriamo continuamente”.

Messias ha messo altri minuti nelle gambe e per Gilardino, anche se non è al 100% “vederlo già ora è tanta roba. Lui è un giocatore che strappa, che ha un ottimo primo controllo, che sa difendere, che sa attaccare”.

Lunedì prossimo il Genoa andrà a Milano con l’Inter. Gilardino è cauto: “Mi godo questa vittoria insieme ai ragazzi, ci tenevamo a fare bene davanti al nostro pubblico che è incredibile. Per un giocatore del Genoa giocare qui è una sensazione incredibile. Incontreremo la squadra più forte d’Italia e tra le più forti d’Europa. Ci prepareremo al massimo per fare le due fasi, per saperci difendere alla grande e quando avremo occasione di fare male”.