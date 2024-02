Genoa, Gilardino: “Empoli squadra scorbutica con agonismo altissimo”. E oggi abbraccerà Gudmundsson

Genova. Terminato il mercato, con un sacrificio (Dragusin) e nuovi acquisti che dovrebbero alzare il livello della squadra, il Genoa si appresta ad affrontare l’Empoli in un match per consolidare la classifica, già buona.

Alberto Gilardino, nella conferenza pre-gara da Coverciano, commenta: “Sono felice del gruppo che ho ed è quello che dirò oggi alla squadra. L’obiettivo rimane di pensare esclusivamente ogni settimana a una partita alla volta. Quello è sempre stato il mio obiettivo dal primo giorno che ho messo piede a Pegli e sarà così fino al 26 maggio. Da parte mia e da parte dei ragazzi c’è determinazione, c’è voglia, c’è ambizione di raggiungere il primo obiettivo che è quello fondamentale: i 40 punti e non è assolutamente semplice e scontato. Non lo era prima e non lo è adesso, è normale che siamo in una posizione di classifica buona vuol dire che stiamo facendo un un un buon o lavoro ma la voglia la determinazione l’ambizione deve essere tale che che che deve darci una continuità tale per portarci a raggiungere il primo obiettivo stagionale”.

Non è stato un mese semplice, conferma Gilardino: “Ma ho avuto molta fiducia nei miei ragazzi e la squadra ha lavorato benissimo e anche in questi giorni lo sta facendo e quello che desideriamo è andare forte. C’è grande ammirazione da parte mia verso quello che sta facendo la squadra, i ragazzi sotto il profilo dell’impegno e sotto il profilo della dedizione al lavoro. Questo è quello che noi dobbiamo mantenere sempre, lo spirito che dobbiamo avere nel nostro dna. È un sentimento che ci dobbiamo portare ovunque, in casa e fuori. Arriviamo da due vittorie e per dare continuità di risultati positivi dobbiamo sicuramente alzare l’asticella mentale per la partita di domani”.

Al Castellani, alle 15, il Genoa incontrerà “una squadra scorbutica che nelle ultime due partite ha fatto quattro punti contro Monza e Juventus. Una squadra che ha cambiato notevolmente il suo modo di giocare, di lavorare e quindi dovremmo essere bravi e farci trovare prontissimi a questa sfida”.

Sulle voci di mercato che riguardavano Gudmundsson Gilardino chiarisce: “Sono tre giorni che non gli ho detto una parola, l’ho lasciato tranquillissimo e oggi lo abbraccerò. È il nostro nuovo acquisto per il girone di ritorno. È un giocatore che si è lasciato scivolare addosso tutte queste chiacchiere di questi giorni, di queste settimane e quindi questo testimonia il fatto che è un giocatore completo anche a livello mentale, che è un giocatore top anche a livello mentale. Secondo me per lui è una fortuna che sia rimasto al Genoa e gli dirò questo. È amato, la squadra gli vuole bene e adesso deve trascinarla la squadra perché nelle sue corde ha questo tipo di qualità: tecniche, fisiche, umane e mentali. Quindi è una fortuna che lui sia rimasto al Genoa e soprattutto sicuramente una fortuna per la squadra, per tutti noi. Siamo felici di questo e lo testimonia il fatto che la società non ha mollato di un centimetro a qualsiasi tipo di situazione“.

L’altro acquisto anche se faceva già parte della squadra, è Ruslan Malinovskyi che è stato riscattato e che ha ritrovato se stesso anche in un nuovo ruolo: “Sono felice, è stata una bella scommessa per tutti. Mi auguro mantenga questa performance al top da qui fino alla fine. Lui e Gudmundsson sono due giocatori importanti per la squadra, come d’altronde tutti gli altri. Però tutti sono veramente importanti e fondamentali, ma nessuno è indispensabile. Nemmeno io, glielo dico sempre. Un gruppo deve essere basato su principi ben chiari. Questa squadra le sue radici le ha coltivate su questo gruppo. Basti pensare ai giocatori che partono dalla panchina, come Ekuban, e fanno quel che fanno. È uno spirito forte che dobbiamo coltivare nel tempo”.

Gilardino si attende una partita di livello agonistico altissimo: “Mister Nicola riesce a dare sempre un grande spirito, grande motivazione alla squadra, grande compattezza difensiva. Dobbiamo e abbiamo l’obbligo di farci trovare pronti per una sfida del genere e ne siamo consapevoli. Li abbiamo visti e sappiamo che partita ci aspetta e quindi noi dobbiamo tirare fuori le nostre qualità, il nostro estro”.

Su Vitinha chiarisce: “È una seconda punta mobile, ha buona balistica nel tiro sia destro sia sinistro, ha buono spunto e deve lavorare. È normale arrivando in un ambiente totalmente nuovo, quindi bisognerà saperlo aspettare. Cambia completamente campionato, cambia completamente abitudini, si inserisce in un ambiente nuovo, in un gruppo nuovo però l’ho visto subito con la faccia giusta, con la faccia che ha voglia di tornare a sorridere, di tornare a gioire. Questo è già un punto di vantaggio per per noi”.

Spence, che invece ha già giocato, ha avuto un passaggio a vuoto contro il Lecce: “Ci vuole tempo − dice Gilardino − sono giocatori che arrivano da campionati diversi. Bisogna dare tempo anche per sbagliare. Cerchiamo di aiutarlo, di allenarlo, di spiegargli. Ci potrà essere utile. I nuovi hanno bisogno di tempo e pazienza per potersi inserire al meglio nei meccanismi della squadra e anche per lui c’è bisogno. Ha qualità importanti”.

Gilardino, che non sarà in panchina per squalifica, ritrova Frendrup e Badelj dopo la squalifica e potrà contare sul rientro anche di Martin. “Matturro, Haps, Ankeye e Messias non sono disponibili, quest’ultimo mi auguro di averlo con noi la prossima settimana, mentre Martin verrà in panchina”. Per Ankeye occorrerà più tempo per averlo disponibile: “Non gioca dal 2 dicembre, quindi con lui va fatto un ragionamento, e lo abbiamo fatto assieme allo staff della performance, per poterlo mettere nelle condizioni migliori. Non è un giocatore pronto subito, ci vorrà tempo per l’aspetto fisico, ma mi auguro che questo tempo si possa restringere potendogli già far fare qualche spezzone con la squadra, alternandolo a lavori in palestra e sulla forza. Ci vorrà del tempo per vedere David al top, ma mi auguro di vederlo il prima possibile. Bisogna essere onesti e chiari in questa direzione”.

La prossima settimana si concluderanno i lavori di rizollatura del Signorini e il Genoa tornerà ad allenarsi a Pegli.