Genoa, Gilardino: “A Napoli con coraggio. Sul futuro non ho parlato con nessuno, se mi chiameranno sarò contento”

Genova. Domani il Genoa è chiamato, dopo la sfida persa contro l’Atalanta, ad affrontare un’altra gara importante. Questa volta si tratta dei Campioni d’Italia in carica, il Napoli che è reduce dalla sconfitta contro il Milan.

Gli uomini di mister Mazzarri non stanno attraversando un buon periodo, come sottolinea in conferenza il tecnico dei Grifoni, ma restano una squadra dall’altissimo livello tecnico e con giocatori di qualità assoluta. “Contro il Napoli sarà una partita di livello complicato- esordisce così Alberto Gilardino nel presentare la partita – perchè pur non in un momento eccellente la squadra ha campioni, talenti straordinari. Victor Osimhen è rientrato da poco e bisognerà capire se gioca oppure no”

“Il Napoli ha giocatori dinamici, di inserimento e noi ci siamo preparati nel modo migliore. Arriviamo dalla sfida contro l’Atalanta dove abbiamo perso e ci brucia ancora. Le sconfitte però insegnano, migliorano anche se abbiamo affrontato gli avversari ne modo giusto. Domani dovremo mettere in campo tante componenti per portare a casa i tre punti: coraggio, compatezza e personalità ma abbiamo tutte potenzialità per fare bene”.

“Domani dovremmo essere bravi a cercare di limitare le loro qualità tecniche. I nostri giocatori con maggior qualità dovranno fare la differenza. Dovremo essere bravi sul recupero della sfera e a pulire velocemente la prima palla in uscita, questo è fondamentale. Bisognerà sfruttare l’ampiezza”.

Il Genoa, nel giorno di San Valentino, ha aperto ai tifosi le porte del centro sportivo Gianluca Signorini. Un gesto d’amore verso i sostenitori che non fanno mai mancare l’apporto alla squadra, sia tra le mura amiche che in quelle nemiche. Tifosi che sono stati determinanti in più di una partita, il vero dodicesimo uomo in campo: “L’entusiasmo che si percepisce Questo entusiasmo che si percepisce è la linfa vitale di questa squadra che noi dobbiamo coltivare nel tempo. Grazie al lavoro svolto, all’attitudine e al sacrificio che mettono in campo i ragazzi, grazie alle testimonianze di passione del nostro popolo. L’altro giorno sono venuti qui al Pio in tantissimi, al di fuori c’è questo entusiasmo e la voglia di seguire la squadra con passione. Noi siamo coscienti e responsabili quando scendiamo in campo”.

Il mister dei rossoblù fa anche il punto su Haps, l’esterno ha saltato le ultime quattro gare: “Sta bene e si è allenato con la squadra. Avere rosa ampia che ti permette di scegliere fa aumentare la concorrenza e una leale e sana competizione alza il livello degli allenamenti”.

Il Genoa nella partita contro gli Azzurri potrà contare su tutta la rosa, 16 uomini a disposizione di mister Gilardino che quindi sarà chiamato a compiere delle scelte: “Sono stato giocatore anche io quindi so come funziona e che qualcuno ci può rimanere male, i ragazzi però lo sanno. E’ fondamentale essere tutti, io posso fare scelte giuste o sbagliate che siano ma è fondamentale il modo di pensare di ogni calciatore, il bene della squadra prima di tutto”.

Oltre ad aver recuperato anche qualche giocatore, Alberto Gilardino può contare sempre di più anche su Vitinha, prelevato dal Marsiglia nell’ultima sessione di mercato. L’attaccante prosegue nel suo inserimento: “Grazie ai giocatori più “anziani”, si è inserito molto bene. E’ una seconda punta ed è entrato nei meccanismi della squadra nel modo migliore”.

Oltre all’attaccante portoghese, nella sessione di mercato invernale, il Genoa ha acquistato David Ankeye. L’attaccante nell’ultima sfida contro l’Atalanta è andato in panchina ma non è sceso in campo: “David è un ragazzo intelligente – afferma Gilardino – si è posto in maniera professionale. Arriva da un periodo lungo senza giocare, ora serve riadattarsi e una nuova preparazione fisica oltre che a inserirsi nei meccanismi della squadra. E’ un giocatore di gamba, con qualità, può giocare anche in una posizione più defilata. Ora è sereno”

“Gudmundsson ? E’ un giocatore molto importante per noi. Ormai le altre squadre lo conoscono ma noi dobbiamo essere bravi a cercarlo e lui, invece, deve essere bravo nel farsi trovare tra le linee e a liberarsi. Dobbiamo trovare qualche soluzione per liberarlo nel modo migliore”.

Non manca un riferimento alle parole, dei giorni scorsi, di Andres Blazquez. L’amministratore delegato del Genoa ha lanciato la palla in mano al tecnico per la decisione sul suo futuro alla guida del Grifone: “Le sue parole fanno piacere, prima della gara contro l’Empoli in ritiro mi ha chiesto quale allenatore volessi essere in futuro, ma non abbiamo parlato di altro. Ne di contratti ne di altro. Sono orgoglioso di essere qui e allenare questi ragazzi. Da parte del nostro popolo c’è sempre stato amore, ma abbia riacceso, già dalla scorsa stagione, il fuoco. Ora non penso al futuro, sto pensando solo al presente e a raggiungere gli obiettivi, è fondamentale. Se la società mi chiamerà per parlare- conclude il tecnico – e quando lo farà, sarò contentissimo di farlo”.