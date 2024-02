Genoa, Frendrup rinnova fino al 30 giugno 2028

Genova. Il Genoa continua a guardare al futuro e a rinnovare i contratti di coloro che stanno rappresentando l’ossatura di questa squadra con una stagione da incorniciare.

Tra questi c’è proprio l’uomo ovunque Morten Frendrup. Il centrocampista danese si lega al club rossoblù fino al 30 giugno 2028. L’ufficialità è arrivata oggi.

Entrato in punta di piedi, senza clamore, il ventiduenne ha conquistato tifosi e addetti ai lavori a suon di prestazioni. Duttile, mastino, dinamico, Frendrup è un timido che in campo si trasforma. Quando manca lui il Genoa soffre. Alto 1,75 cm, ha dimostrato coi fatti che nel calcio di oggi avere una fisicità imponente non è tutto. È una delle intuizioni di Johannes Spors che lo portò a Genova dal Brondby, facendo storcere il naso a tanti, insieme a Gudmundsson, Martinez e altri.

La firma di Frendrup arriva dopo il prolungamento di Johan Vasquez fino al 2027.