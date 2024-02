Genoa e l’obiettivo decimo posto: statistiche alla mano Monza, Torino e Napoli non sono così distanti

Genova. Si avvicina la gara di sabato in casa con l’Udinese per il Genoa. Il match di sabato sera (20:45) si prospetta ancora una volta con lo stadio quasi esaurito: oltre 30 mila presenze attese, cifra superata per la quindicesima volta. Prosegue intanto la vendita dei mini-abbonamenti di gradinata laterale per le prossime tre in casa.

Restano sette i match interni prima della fine e il Ferraris potrà dire la sua nella corsa dei rossoblù per raggiungere non solo una salvezza che sembra ormai assodata, ma soprattutto per salire il più possibile in classifica.

Il Grifone, a 30 punti, ha come primo obiettivo il Monza a 33. Più distanziati Torino e Napoli a 36, mentre la Lazio è a 37. Il Monza sarà avversario nelle prossime partite, quindi il destino può essere davvero nelle mani degli uomini di Gilardino.

Tenuto conto che in trasferta il Genoa è imbattuto da quattro match, il fattore campo quest’anno sembra non essere poi così determinante (anche perché l’esodo in massa dei tifosi rossoblù nei vari stadi italiani non fa sembrare troppo ostile il clima). Le prossime partite sono però particolarmente ostiche fuori dalle mura amiche: il Genoa andrà a Milano con l’Inter il 4 marzo, poi avrà la sfida in casa con il Monza il 10, a Torino con la Juventus il 17, in casa con il Frosinone il 30 marzo e poi a Verona e Firenze.

Pur tenendo conto che le statistiche nel calcio contano meno che altri sport, emerge che, guardando le prime 13 squadre in Serie A, il Genoa tira poco in porta rispetto alle prime della classe: 84 i tiri nello specchio sinora (il 40%), la classifica la guida l’Atalanta con 140, seguita da Inter (131), Milan (128) e Napoli (125). Solo il Torino fa peggio con 77 tiri (38% del totale). Il Monza è a quota 88 (41%). I goal segnati dal Genoa sono 26 su 198 occasioni da goal per una capacità realizzativa del 10%. Solo due i rigori a favore, entrambi realizzati. Il Napoli ha ottenuto ben 7 rigori a favore. Due i rigori contro al Genoa, di cui uno solo realizzato. Le tre avversarie nel mirino fanno peggio entrambe per capacità realizzativa: ferme all’8%, il Torino è però notevole nelle palle recuperate (1.358 contro le 1.287 del Genoa e le 1.229 del Monza). Il Napoli fa più possesso palla: 34’01” in media, segue il Monza con 31’46” minuti contro i 23’45” del Genoa e i 29’10” del Torino.

Andando a vedere i gol realizzati nei quarti di tempo emerge che il Genoa segna soprattutto nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo e a inizio ripresa: solo cinque le reti realizzate nei primi 30 minuti, ben otto tra il 30′ e il 45′, sette tra il 45′ e il 60′, sei nell’ultima mezz’ora.

Sul fronte gol subiti sono ben 13 le reti prese nell’ultimo quarto d’ora. Tenuto conto che nei primi tempi sono 12 in totale le reti subite, si fa presto a fare il calcolo di quanto pesi l’ultima frazione di gioco sui 31 gol subiti. Il fatto che in media il Genoa non faccia tutto questo possesso palla potrebbe essere una lettura interessante sulla gestione proprio degli ultimi minuti di gara. L’obiettivo di sognare, dunque, non è così peregrino una volta sistemata questa lacuna.

Il Torino è una difesa di ferro: solo 20 gol subiti (ma ne segna meno degli altri, 23), contro i 28 presi dal Napoli, i 30 dal Genoa e i 33 dal Monza.

A livello di media di km percorsi il primato tra le squadre spetta al Monza con 112 km, segue il Genoa con 110,98 poi il Napoli con 108,58 e il Torino con 108,05. Per la cronaca al “Maradona” sono stati cinque i giocatori che hanno raggiunto o superato la soglia degli 11 km percorsi (Frendrup 12.406, Martin 11.744, Badelj 11.371, Vasquez 11.259, Bani 11.052).