Genoa, De Winter: “Ripartiamo carichi dopo l’Atalanta, il pubblico ci aiuta tanto”

Genova. Ha scontato la squalifica nella partita contro l’Atalanta. Koni De Winter è pronto a ripartire con i compagni dopo la sconfitta. Testa alla trasferta di Napoli. Il giocatore, insieme a Matturro, è stato ospite al Centro Commerciale L’Aquilone del gruppo Coop Liguria oggi dalle 15 alle 17 per autografi, foto e consegna di gadget. L’evento si collega all’iniziativa promossa da Coop Liguria che prevede l’omaggio di un pacchetto di figurine di Genoa o Sampdoria ogni 15 euro di spesa.

“Siamo carichi dopo il risultato di ieri” ha detto De Winter, che ribadisce il ruolo che gli è più congeniale: il braccetto a destra, essendo un difensore centrale.

Il Napoli non è certo nella sua forma migliore, ma secondo il giocatore non bisogna sottovalutarlo: “È vero che non sta attraversando un ottimo momento, ma ha grandi calciatori di qualità. Squadre così anche se stanno male sono forti. Quindi come ogni partita in serie A è sempre dura. Il Napoli ha giocatori che possono fare la differenza in ogni secondo, ogni minuto, quindi sarà difficile. Però penso che anche noi siamo una squadra tosta e vediamo nel weekend cosa succederà”.

De Winter è arrivato in prestito al Genova dalla Juventus con obbligo di riscatto per 8 milioni in caso di salvezza e di raggiungimento di un determinato numero di presenze e 2 milioni di eventuali bonus. Il ragazzo, 21 anni, si sta ambientando bene e sia il mister sia il pubblico lo stanno aiutando: “Con questo pubblico dobbiamo essere una squadra che dà sempre tutto e penso che lo stiamo facendo bene. Ogni partita che giochiamo a casa ci aiuta tanto e si vede anche anche in campo, i ragazzi, ieri io ero in tribuna e l’ho notato”.

Questo è il suo secondo anno di serie A e l’impatto non è stato sofferto: “È il calcio, questo è il secondo anno e mi trovo bene”.

La classifica? “Abbiamo iniziato la stagione per salvarci e questo è l’obiettivo”, ma De Winter lascia intendere che poi si vedrà.