“Genoa, Comunque e Ovunque”, superate le 10mila presenze nei cinema: aggiunte nuove date

Genova. Grande successo per il docufilm “Genoa Comunque e Ovunque” che ha superato le 10mila presenze nei cinema.

Proprio per questo il film evento sull’essenza, la storia e la passione del tifo rossoblù e del suo legame indissolubile con la città sarà visibile nelle sale cinematografiche ancora per qualche giorno: infatti la notizia di oggi è che sarà in replica dal 5 febbraio a Genova e in altre località d’Italia.

Confermate anche due nuove date al cinema “Ducale” di Milano: sarà possibile vederlo il 6 e 7 febbraio.

Così i tifosi genoani, ma chiunque volesse conoscere la storia del club più antico d’Italia, avranno ancora qualche giorno in più per visionare la storia raccontata attraverso le testimonianze di un gruppo di tifosi, leggende, personalità della società e dirigenti. Tra gli altri il film vede la partecipazione straordinaria di Marco Rossi, storico capitano, di Domenico Criscito, dei grandi attaccanti Diego Milito e di Goran Pandev che, nonostante abbiano vinto Champions League e calcato i campi più importanti d’Europa continuano a sentire il Genoa e Genova come casa loro.