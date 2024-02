Genoa, Caridi promuove il punto ad Empoli: “Partita tosta. Il segreto della striscia positiva? La voglia di stare insieme”

Empoli. Con la squalifica di Alberto Gilardino, è stato il suo vice Gaetano Caridi a presentarsi davanti ai microfoni di DAZN dopo il pareggio a reti bianche contro la formazione di Davide Nicola.

“Siamo stati bravi a metterci allo stesso livello dell’Empoli – dichiara Caridi esprimendosi soddisfatto -. Li abbiamo affrontati nel modo giusto: eravamo messi bene in campo e abbiamo creato qualcosa per fare gol. Usciamo con un risultato positivo da un ambiente difficile, contro una squadra reduce da un buon momento”. Soddisfazione che ha riguardato anche Gilardino: “Il mister era contento perché sapevamo della difficoltà di giocare contro l’Empoli, ha fatto i complimenti ai ragazzi. La partita era tosta, l’Empoli ha giocatori di gamba e di forza nelle ripartenze”.

Con quello di oggi, il Genoa ha portato a casa l’ottavo risultato utile consecutivo. Caridi spiega la chiave di questo momento: “La nostra imbattibilità è merito del gruppo, che ha voglia di stare insieme, alla società che ci è vicina e al mister che è seguito: sappiamo, però, che il campionato è ancora lungo”.

La sostituzione di Malinovskyi per Ekuban all’intervallo è stata una scelta tecnica, quindi nessun problema fisico per il centrocampista appena riscattato dal Marsiglia: “Il mister voleva un giocatore in più per dare una mano a Retegui, che ha fatto una buona partita, ed avere più peso in attacco. Con Caleb e Vitinha abbiamo più soluzioni ma in questo momento è fondamentale mantenere l’equlibrio delle ultime partite“.